La Comida en la Calle, fiesta mundial

La Comida en la Calle, que ayer reunió a unas veinte mil personas, se ha convertido en una fiesta 3.0. Los teléfonos móviles de los miles de comensales que abarrotaron las calles del casco antiguo plasmaron la alegría del encuentro y las imágenes de los participantes junto a manteles repletos de empanadas, tortillas, ensaladas y todo tipo de dulces, así como de los brindis y las risas de la gente, llegaron en pocos segundos a miles de kilómetros de distancia a través de Whatsapp, Twiter, Instagram y Facebook. "Acabo de mandar unas fotos a unos amigos de Argentina que conocí cuando hice el Erasmus en Estrasburgo y están alucinando con este jolgorio", comentaba Magdalena Prieto, palo de selfie en mano, mientras retrataba el grupo del que formaba parte y que ocupaba un tramo de la calle Galiana.

A pocos metros de distancia, otra pandilla de amigos desde la etapa escolar inmortalizaba igualmente los momentos del festejo. En el grupo, Laura Cano, natural de Madrid, disfrutaba de su primera Comida en la Calle. "He venido muchas veces a Avilés a ver a la familia, pero nunca este día, que me parece increíble; estoy llenando Instagram de fotos", comentaba la joven, que tras haber superado rel examen MIR está a la espera de elegir especialidad.

A los vecinos de Avilés y núcleos cercanos se sumaron ayer comensales llegados de distintos puntos de España y de otros países, caso de Mina Mortera, que natural de Mieres vive desde hace años en Londres. Animada por una amiga de Gijón, se sumó a la fiesta "de la que no sabía nada y estoy encantanda con el ambiente, que no es en absoluto agobiante y veo muy amistoso", comentaba bajo los arcos de La Ferrería para protegerse de la intensidad del sol. Y es que los espacios con sombra fueron muy solicitados en las horas centrales del día, aunque no todas las personas tuvieron la oportunidad de escapar de los fuertes rayos. Quienes tuvieron que soportar el calor se cubrieron con sombreros (algunos incluso elaborados con papel de periódico) y gafas de sol. No obstante, el sol fue muy bien recibido por la mayoría del público. "Nos quejamos que llueve un día sí y otro también y en Semana Santa el Levante es la zona más encharcada de España", apuntaba Manuel López Fanjul, mientras escanciaba culinos de sidra que repartía a diestro y siniestro.