Foro renuncia a presentar candidatura para las municipales en Corvera

Foro Asturias no presentará candidatura en las próximas elecciones municipales. La formación que ahora preside Carmen Moriyón ha tenido presencia en el Ayuntamiento de Corvera en los últimos ocho años. Irrumpió en el panorama político en 2011, liderada por Teresa Domínguez y consiguió tres concejales. En las siguientes elecciones, en 2015, su representatividad cayó hasta tener solo un edil, la actual portavoz Teresa Domínguez. Ahora, el partido ha optado por no concurrir a los comicios del próximo 26 de mayo. No es la única formación con representación municipal que ha renunciado a presentarse: tampoco concurre la USPC, que llegó a tener la alcaldía del concejo en dos ocasiones.

Foro Asturias sí presenta candidatura en Avilés, Castrillón y Gozón.