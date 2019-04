La Policía Local denuncia a 13 conductores de madrugada por circular ebrios

El número de incidencias registradas año tras año en la Comida en la Calle es insignificante, de acuerdo al número de personas que se dan cita en la ciudad para disfrutar de la jornada festiva: ayer se superaron las 20.000 almas en Avilés, según datos oficiales. Anoche los agentes de la Policía Local dieron el alto a cincuenta vehículos en un control de alcohol y drogas en la avenida de Gijón a partir de la medianoche con el siguiente resultado: trece denuncias (siete en vía administrativa y seis ante la autoridad judicial) a otros tantos pilotos por circular ebrios. Además fueron denunciados otros tres conductores: uno por ir con el permiso de conducción caducado, otro por no haber realizado el curso después de haber cumplido una sentencia penal de privación del permiso inferior a dos años, otro por no llevar el silencioso y dos pasajeros por no hacer uso del cinturón de seguridad. La grúa retiró a su vez seis vehículos de los conductores que dieron positivo al depósito para su inmovilización, siempre según medios policiales.