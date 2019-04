La exconsejera Mercedes Álvarez pide no declarar por motivos de salud

Los acusados incidieron durante sus interrogatorios en los problemas de liquidez de la Fundación y en las dificultades con que se encontraron para equipar el conjunto arquitectónico ante su inauguración y puesta en marcha en 2011. Según Pilar Varela, nunca se comunicó al patronato que existían esos problemas aunque sí sabía que por aquel entonces había dificultades para pagar a los proveedores.

El abogado de Natalio Grueso, Fernando Burgos, expuso en su intervención que en 2010 la Fundación del Niemeyer ingresó por un préstamo 800.000 euros, que hubo otro en 2011 por 500.000 más y hasta un tercero de 800.000 que se ingresó en agosto de ese año. "No lo sabía", señaló la testigo. Varela también dijo desconocer que Natalio Grueso no percibió ingresos de la entidad a finales de 2011 y en los primeros meses de 2012, por los que no presentó reclamación, y que fue sometido a una inspección de Hacienda. Acerca de la revocación de ayudas públicas, que se inició durante el Gobierno de Francisco Álvarez Cascos, apuntó: "La sorpresa más desagradable fue no haber sido capaces de justificar unas subvenciones".

El interrogatorio de Varela finalizó cerca de las dos de la tarde y la sesión concluyó sin la intervención del presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, que estaba citado para esa misma jornada. También estaba fijada para ayer la declaración de la exconsejera de Cultura Mercedes Álvarez, que presentó un informe médico para excusarse. El tribunal, a petición del fiscal Alejandro Cabaleiro, decidió que sea citada para que comparezca ante el médico forense y éste certifique si está imposibilitada física o mentalmente para prestar declaración, puesto que su testimonio es considerado fundamental en el juicio. En caso de ser considerada apta, se reclamará su presencia y "si hiciese falta con uso de la fuerza pública", expuso el tribunal.

La vista se reanuda esta mañana a las 10.00 horas. Están citados los expatronos Santiago Rodríguez Vega, Fernando Díaz Rañón (exconcejal de Izquierda Unida) y Francisco Menéndez (expresidente de la Cámara de Comercio de Avilés) así como el representante legal de una empresa de alquiler de coches que trabajó para el Centro Niemeyer.