Los sindicatos inician un nuevo encierro en el Ayuntamiento: "Hemos sido muy pacientes"

Varios sindicatos municipales se encerraron ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento de Avilés para que el gobierno local del PSOE se avenga a cumplir con los compromisos adquiridos con la plantilla hace ya dos años. Entonces, en marzo de 2017, un referéndum entre los trabajadores acordó finalizar con las movilizaciones (que incluyeron tres semanas de enclaustramiento en la Casa Consistorial) y sentarse a hablar con el equipo municipal. Ayer, tras ver cómo en este tiempo no se han plasmado las reivindicaciones más importantes que afectan a los trabajadores, representantes de AVANZA, Comisiones Obreras y el SIPLA entraron sin previo aviso en el salón de plenos en señal de protesta. Estarán, al menos, hasta hoy a mediodía, cuando está convocada la primera concentración de los trabajadores delante del Ayuntamiento en señal de protesta por la falta de negociación del gobierno que dirige Mariví Monteserín.

"Hemos sido muy pacientes y prudentes hasta la saciedad", aseveró ayer Ángel Luis Fernández, del sindicato AVANZA, junto a Jesús Martínez Fernández, del SIPLA, y Marisa Rodríguez Jareño y Benjamín Ameigide, de Comisiones Obreras. Los que no se han sumado al encierro son los sindicatos UGT y USIPA. El concejal de Recursos Humanos, Raúl Marquínez, intentó evitar que los trabajadores se quedaran en la instancia. No tuvo éxito. A lo largo del día no acudió por allí nadie más del gobierno; sí de la oposición, como de Somos, IU y Ganemos.

Los sindicalistas rechazaron que ese encierro tenga motivación política como consecuencia de la cercanía de las elecciones. "Solo coinciden los tiempos. Tenemos que reclamar estas cuestiones al gobierno que se comprometió. Motivación política, ninguna", afirmó Jesús Martínez.

Ángel Luis Fernández aseguró que el gobierno, en esos dos años, han cumplido algunos compromisos como el aumento de la retribución a las educadoras de las escuelas infantiles o la recuperación de la jornada de verano, pero no otros que son "muy trasversales". "Ahí está todo lo que tiene que ver con la estabilidad en el empleo y las ofertas públicas. Vemos que se está yendo gente con 20 y 30 años trabajados en el Ayuntamiento y hay que ver en qué medida se puede minimizar ese problema. También seguimos discutiendo sobre la necesidad de hacer las convocatorias por el sistema de concurso-oposición para posibles procesos de consolidación de empleo. Habría que establecer una hoja de ruta para cuatro o cinco años", apuntó Fernández. El otro caballo de batalla es la revisión de la relación de puestos de trabajo.

La previsión de los sindicatos es seguir con diferentes movilizaciones hasta cinco días antes de las elecciones del 26 de mayo.