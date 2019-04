Los trabajadores de Alcoa, por el retraso del Estatuto de las electrointensivas: "Ha sido todo un engaño del PSOE"

Los trabajadores de Alcoa han cargado hoy contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras conocer que el Estatuto de los consumidores electrointensivos, que consideran fundamental para la venta de las plantas de Avilés y La Coruña, no se va aprobar mañana en el último Consejo de Ministros del actual Gobierno. "Si no hay Estatuto, poco se puede avanzar en la venta. Ha sido un gran engaño del Gobierno de Pedro Sánchez. Nos pidió tiempo, nos hicieron firmar un acuerdo, se nos garantizaba el mantenimiento del empleo y el Estatuto y no hay nada", ha protestado el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz.

El consejero de Industria, Isaac Pola, ha confirmado que el Gobierno central le ha confirmado que finalmente el documento no irá mañana al Consejo de Ministros: "No es una buena noticia pero confiamos en que no afecte al proceso (de venta)".

Pola dice que el Gobierno del Principado está "en contacto directo con el Ministerio" y que mañana mantendrá una reunión con la representación sindical de Alcoa".

El documento en cuestión es fundamental para reactivar las cubas de electrolisis de las fábricas de Alcoa (donde se produce el aluminio primario), dado el intensivo consumo eléctrico que requiere el proceso de producción. "Sin el estatuto, poco se puede avanzar en la venta, así es muy complicado que un inversor siga adelante con las series de electrolisis", ha añadido De la Uz.

Los representantes de los trabajadores alumineros de Avilés y La Coruña se han reunido esta mañana en Madrid con la empresa en el marco del seguimiento del expediente de regulación de empleo que entrará en vigor el 1 de julio. Han pedido a la multinacional que prolongue el plazo para cerrar las recolocaciones en San Ciprián en caso de que se hagan efectivos los despidos tras fracasar el plan inicial. La empresa había cifrado en unas 100 las personas que potencialmente podrían elegir marchar y solo optan al proceso 37. "Algo están haciendo mal. Hemos pedido más tiempo para ofrecer más información y la empresa se ha negado, otro ejemplo de la mala fe de Alcoa", ha añadido De La Luz.



Informe de la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha publicado hoy un informe sobre el Estatuto de Consumidores Electrointensivos en el que pide mejoras en el proyecto de Real Decreto. El organismo no ve adecuado limitar la condición de consumidor electrointensivo al nivel de tensión y a la estructura de la tarifa de acceso.

El proyecto recoge distintos mecanismos de apoyo, como la reducción o exención de la financiación de los pagos por capacidad, los mecanismos de compensación de costes de emisiones y la cobertura de riesgos por contratos a largo plazo, entre otros. Para la CNMC, cualquiera de ellos debe ser analizado desde la óptica de ayudas de Estado y pide analizar desde esta óptica todos esos mecanismos. Así, recomienda que se tengan en consideración las ayudas a la industria electrointensiva que otros Estados miembros ha adoptado y que ya han sido autorizadas por la Comisión Europea.

"Me da igual lo que diga la CNMC. Lo único que hay que hacer es copiar lo mismo que ya hacen otros países. Al margen de ese informe, el Gobierno puede presentar el Estatuto mañana", sentencia De la Uz.

Isaac Pola, ha señalado al respecto: "El informe de la CNMC plantea cuestiones no insalvables pero requieren un procedimiento adicional que está reglado e impide que (el Estatuto) se lleve mañana al Consejo de Ministros".