El Gobierno dice que la venta de Alcoa no se verá afectada tras el no al estatuto del consumidor electrointensivo

"El compromiso del Gobierno y la actitud proactiva para tratar de resolver los problemas industriales y de las personas es clara y notoria en estos diez meses", ha aseverado la ministra de Economía Nadia Calviño en la rueda de prensa del Consejo de Ministros celebrado hoy, en el que finalmente no se ha aprobado el prometido Estatuto para el Consumidor Electrointensivo.

A preguntas de los periodistas, la ministra de Educación Isabel Celaá ha incidido en que este freno al documento normativo "no tiene por qué afectar a la venta de Alcoa y prosigue el trabajo en la mesa de seguimiento" (la próxima reunión está fijada el 6 de mayo). "No se ha aprobado el Estatuto por falta de tiempo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) nos pide revisar algunos contenidos y los ministerios de Industria y Transición Energética siguen trabajando. Hay muchas cosas que no han dado tiempo en estos meses", ha añadido.

La ministra de Economía ha tomado la palabra para incidir en que "desde el primer día momento nuestro Gobierno se ha comprometido de manera plena para encontrar soluciones a las crisis industriales". "Hemos encontrado inversores alternativos que han resuelto de manera muy positiva las crisis de Vestas, de Cemex y de algunas plantas de Isowat y la ministra de Industria estableció inmediatamente una mesa de negociación y empezó a dialogar con los representantes de los trabajadores y de Alcoa, buscando inversores alternativos en las plantas amenazadas de cierre".

"Hemos trabajado con responsabilidad y con compromiso de resolver esos problemas. En esa misma línea, se aprobó un primer elemento de apoyo a la industria electrointensiva, un programa de ayudas de 91 millones de euros para compensar los costes adicionales por los derechos de emisión de CO2 y lanzamos en un tiempo récord la consulta pública del Estatuto del consumidor electrointensivo, abandonado durante muchos años. Hemos recibido las respuestas de los distintos interesados, de instituciones importantes, entre ellos de la CNMC que señala que algunas de las acciones pueden estar sujetas al control de ayudas públicas por parte de la Comisión Europea. Eso es lo que nos ha impedido dar el paso final en ese proceso", ha declarado Calviño en rueda de prensa.

Las declaraciones van en la mísma línea de las que trasladó el jueves a este periódico el secretario general de Industria, Raúl Blanco: "Los ministerios de industria y transición ecológica seguirán trabajando en las próximas semanas para atender las recomendaciones recogidas en el informe de la CNMC y tener listo un texto final para que se apruebe lo antes posible, una vez se forme el nuevo Gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril. En menos de diez meses hemos movilizado ayudas por valor de 175 millones de euros destinadas a la compensación de los costes de CO2, esto es un ejemplo del compromiso de un Gobierno preocupado por la industria electrointensiva".

Blanco ya dijo entonces que "la no aprobación del estatuto no tiene por que afectar a la venta de Alcoa": "Prosigue el trabajo en la mesa de seguimiento que se volverá a reunir el 6 de mayo para continuar con el trabajo de análisis de ofertas recibidas para la venta de las plantas de Alcoa, para la que se estableció como plazo el 30 de junio".

Fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez sostienen, por otro lado, que el informe de Competencia está fechado el 9 de abril pero ese documento "era un borrador, una documentación oficioso, no el definitivo" y que "no fue firme hasta ayer".