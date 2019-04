Ganemos compara el plan del casco histórico con la quema de Notre Dame

Ganemos compara lo que supondrá para Avilés la aprobación del plan especial de mejora del casco histórico con el incendio de la catedral del Notre Dame: "Lo que en París hizo el fuego, en Avilés quieren hacerlo con el Plan", asegura el partido a través de la red social Facebook. Y es que, según la formación que lidera Agustín Sánchez en el Ayuntamiento, el documento que se aprobará de forma definitiva en el Pleno del próximo martes "no protege el patrimonio sino que lo rebaja hasta la mínima expresión". "Quienes apoyen este plan demuestran que no quieren a Avilés, no les importa su historia y les importa muy poco su futuro", sentencian.

La aprobación definitiva del plan de mejora del casco histórico y de la modificación del catálogo urbanístico pasó ayer por Comisión de Urbanismo tras recibir el visto bueno tanto de Patrimonio como de la Comisión de Urbanismo del Principado de Asturias (CUOTA). Contó con los votos favorables del PSOE y los concejales no adscritos, el voto en contra de Somos Avilés y la abstención del PP, IU y Ciudadanos.

Respecto a las modificaciones del plan especial de protección del patrimonio cultural y catálogo urbanístico, se modificará el nivel de catalogación de una veintena de inmuebles, salen del catálogo cuatro hórreos por traslado y se incluye el canapé del parque de Cabruñana.

La Comisión de Urbanismo también abordó una alteración de la calificación jurídica de un inmueble en la calle Santa Rita que será entregado a la Fundación San Martín para hacer viviendas en alquiler, según explicó el concejal del área, Luis Ramón Fernández Huerga. Tuvo los votos a favor del PSOE y los no adscritos y la abstención del resto.