Lastra reconoce el "traspiés" con el Estatuto, y se compromete a sacarlo adelante si el PSOE gobierna

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Asturias, Adriana Lastra, ha reconocido que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha supuesto un "traspiés" en la aprobación del Estatuto de los consumidores electrointensivos, pero ha dejado claro que su partido mantiene el compromiso de sacarlo adelante "cuanto antes" si ganan las próximas elecciones.

Lastra, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su reunión en Gijón con colectivos de mujeres de toda Asturias, ha remarcado que la situación generada por el citado informe, que es preceptivo a la aprobación del Estatuto, es algo que conocen tanto sindicatos, como empresas.

Ha resaltado, a este respecto, el compromiso "firme" de su partido, del Gobierno de Pedro Sánchez y de ella misma de que seguirán trabajando y harán las modificaciones que sean oportunas para que pueda aprobarse. De hecho, ha recalcado que hay ya convocada, en este sentido, una reunión para el próximo 6 de mayo.

Ha insistido, en esta línea, en que las empresas lo han entendido y que saben que el PSOE es el único partido que tiene compromiso de dar estabilidad jurídica a la normativa, al tiempo que ha descartado que sea una acción electoralista. Sobre esto último, ha remarcado que las empresas necesitan este Estatuto.

"El Estatuto se va a aprobar y va a dar estabilidad a las empresas", ha sostenido, antes de matizar que para ello deben ganar las próximas elecciones generales de este domingo. A este respecto, ha recordado que el Real Decreto que da cabida al Estatuto salió adelante por los votos del PSOE, que recibió "insultos y descalificaciones" incluso por querer aprobarlo, según ella.

Lastra, asimismo, ha enfatizado los meses que han trabajado en este Estatuto, al tiempo que ha incidido en que el Gobierno anterior del PP en siete años no hizo "nada" por estas empresas electrointensivas asturianas.

Unido a ello, ha dicho confiar en que este "traspiés", como lo ha denominado Lastra, no influya en el resultado electoral de este próximo domingo, ya que todos saben del compromiso del PSOE de hacer efectivo del Estatuto. Ha apuntado, asimismo, que es cierto que se había generado ilusión y esperanza con su aprobación, algo que quieren que se mantenga porque lo van a sacar adelante y va a dar "viabilidad y futuro" a las empresas de la región.

Junto a ella ha hablado el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y candidato a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, quien ha mostrado su extrañeza sobre que critiquen ahora al Gobierno de España quienes no votaron a favor del Estatuto. Más raro le parece al candidato que haya quien abogue por incumplir el informe de la CNMC, cuando se sabe que es preciso examinar una a una las alegaciones y ver el cumplimiento de la normativa europea. Ha advertido, en este sentido, que si se pone en riesgo la norma, puede ser anulada.

Asimismo, ha resaltado no solo el compromiso del Gobierno central, sino que este desvincula la aprobación del Estatuto de la búsqueda de inversor para Alcoa. "No todo vale en política", se ha quejado Barbón, quien ha reprochado la actitud de quien ahora quiere" sacar pecho a ver si rascar algo de aquí al domingo". Ha insistido, además, en que el Gobierno lo intentó hasta el extremo, pero el informe de la CNMC hay que estudiarlo.

La candidata a la Alcaldía de Avilés del PP, Esther Llamazares, ha advertido de que "jugar y enredar" con los trabajadores de Alcoa (por el frenazo a la aprobación del Estatuto eléctrico) como ha hecho el Gobierno socialista de la nación, es "algo muy grave".

"No es algo que nos sorprenda por desgracia, sabíamos que cuando Pedro Sánchez anunciaba a bombo y platillo que todo estaba solucionado para Alcoa, no iba a ser tan inmediato, y la solución se iba alargar aún mas en el tiempo. Se está jugando con el tiempo, con las familias, para llegar a un buen final, cosa que empezamos a dudar mucho. El otro día los trabajadores me manifestaban el agotamiento que tienen porque llevan desde octubre en esta lucha, y ver cada día y mes que pasa que sus expectativas de solución están más lejos, es muy complicado", ha señalado la candidata popular. Y ha concluido: "Seguiremos apoyando a los trabajadores, allí estaré acompañándoles, y nuestro planteamiento pasa por prometer lo único que vamos a poder cumplir en la próxima legislatura, porque jugar y enredar con las personas es algo muy grave".