Somos presenta una ordenanza de uso del asturiano ante la "desgana" del PSOE

Somos Avilés ha elaborado una ordenanza municipal para el uso de la lengua asturiana en el Ayuntamiento de Avilés ante la "desgana" del PSOE, que ha optado, según denuncia el concejal Xune Elipe , por "dejar pasar el tiempo" y que "no se lleve a efecto este mandato". La normativa será debatida en el Pleno del próximo martes.

El Ayuntamiento de Avilés arrastra la redacción de esa ordenanza desde abril de 2016, cuando salió aprobado su desarrollo con los votos a favor de todos los grupos, menos el PP. La Estaya de la Llingua presentó un borrador de normativa a principios de 2018, que fue informado negativamente por la Secretaria municipal. "Entonces, no puso en cuestión el texto sino que desde el ayuntamiento se pudiera elaborar una normativa de ese tipo", explicó Elipe. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) había anulado una ordenanza similar en Noreña al considerar que solo el Principado es competente para declarar la oficialidad.

"Una sentencia posterior sobre el uso del asturiano reconoce que los ayuntamientos sí pueden hacer normativas pero ajustándolo al marco legal. No puedes declarar la cooficialidad pero sí hacer una ordenanza de ámbito local", apuntó el concejal de Somos. En ese sentido, Noreña aprobó su ordenanza de uso del asturiano esta semana y Grao, hace dos semanas.

Los reproches de Xune Elipe a la concejalía de Cultura comienzan ahí, tras ver cómo no encarga un nuevo texto con las correcciones para su posterior aprobación en el Pleno antes de que concluya el mandato. "La comisión de Cultura tardó casi un año en reunirse y forzamos a que lo hiciera. Al ver la desgana del PSOE optamos por redactar nosotros la ordenanza. La presentamos en una nueva comisión -celebrada a principios de abril- y votaron en contra el PSOE, el PP, Ciudadanos y los no adscritos. Somos, IU y Ganemos, a favor", explicó. Elipe apuntó que el dictamen de la comisión no es vinculante y, por ese motivo, quisieron llevar a Pleno la ordenanza. Aunque tampoco lo tuvieron fácil.

"Yolanda Alonso, concejala de Cultura, no lo quería llevar. Tuvimos que pedir a la Secretaria municipal que se pronunciara y amenazamos incluso con ir a los tribunales por vulneración de los derechos fundamentales. Finalmente, la Secretaria dio el visto bueno y se incluye este pleno", abundó el concejal de Somos. Elipe adelanta que van a perder la votación: "Lo que queremos es que el PSOE dé la cara y diga por qué vota en contra. Que se retrate". Si la propuesta de Somos sale rechazada, el expediente para la redacción de la ordenanza del uso del asturiano quedaría cerrado.

La ordenanza que plantea la formación morada incluye artículos que garantizan que los ciudadanos que lo deseen se puedan comunicar en asturiano con la administración local. También que el Ayuntamiento, en la medida de los medios a disposición, redacte en versión bilingüe -asturiano y castellano- los diferentes documentos, incluidas las ordenanzas, reglamentos y bandos. Abunda, además, en la promoción y normalización del asturiano y el fomento de su conocimiento.