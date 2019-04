Armadores gallegos elogian el trato que les da la rula avilesina

Avilés ha vuelto a ser este año el puerto elegido por un grupo de barcos gallegos que hace la costera de la xarda en Asturias para vender sus capturas y montar el "cuartel general". Lo mismo ocurre con varios arrastreros portugueses que cada año por estas fechas atracan en el muelle local. Una de esas embarcaciones gallegas fue el "Cabo de Hornos", cuyo patrón, Manuel Iglesias, abandonó Avilés hace unos días dejando palabras elogiosas para los profesionales de la lonja local y el trato que habían recibido de ellos: "Nos han dado un trato cordial al que no estamos acostumbrados". Iglesias, como sus colegas asturianos no acaba de entender por qué tiene que dejar de pescar xarda cuando su abundancia es manifiesta: "Estamos viendo peces por todos lados; peces que son xarda, no hay otra cosa en el agua".