Condenan a 3 años a la mujer que publicó datos de su ex en una web de contactos gay

La mujer que publicó un anuncio con los datos de su exnovio en una web de contactos gay y otros dos más referidos a su exsuegra y a su excuñada -menor- ha sido condenada a tres años de cárcel como responsable de tres delitos de acoso.

La sentencia dictada en Avilés ha tenido más en cuenta este delito que el revelación de datos, que tanto la fiscalía como la acusación particular habían puesto sobre la mesa. Las partes acusadoras pedían por este segundo delito diez años de cárcel.

En agosto de 2017, la condenada admitió ante la magistrada avilesina que a finales de enero de 2018 "fruto del dolor y del agobio" decidió publicar en una web de contactos tres anuncios con sus respectivos datos privados y sin consentimiento de ninguno de los tres protagonistas. "Justo cuando los publiqué me dije: '¿Qué estás haciendo? No eres esa persona'", admitió la ahora condenada en su primera intervención en la vista. "Me arrepiento, pido perdón por todo el daño que haya podido provocar", subrayó.