El cuadro "anónimo" de José Francés resulta ser un valioso "Sorolla argentino"

El artista avilesino Ramón Rodríguez ha dado con el autor del retrato de José Francés que cuelga en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Avilés desde hace casi tres décadas. "Es de Cesáreo Bernaldo de Quirós, el 'Sorolla argentino'", declaró ayer tras, junto a la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, cambiar la placa que indicaba que la pintura era anónima.

"No podía ser de un cualquiera", determinó Rodríguez, que se puso a buscar la documentación que certificara la autoría del retrato del crítico de arte más importante de la España de la última Restauración. Francés era madrileño, pero su relación con Avilés fue tan importante en las décadas de los años veinte y treinta que contribuyó a convertir Avilés en imán de artistas de relumbrón, todos ellos estudiados a fondo por el propio Rodríguez, antiguo director de la Escuela de Cerámica y autor de varias intervenciones artísticas en Avilés.

El cuadro llegó al Ayuntamiento de Avilés como una donación de Áurea de Sarrá, la viuda de Francés, que falleció en 1964. "Busqué las actas de recepción, pero no las había", señaló. Al no constar, el cuadro se catalogó como obra anónima. Así estuvo más de medio siglo. La curiosidad de Rodríguez le llevó a recordar que el anterior cronista oficial, Justo Ureña, había asegurado que "el pintor es argentino". No había más pruebas que "su memoria". Dada la importancia de Francés en la vida cultural española, el autor tenía que ser sobresaliente. "En una gacetilla del periódico de la época, por fin salía su nombre", se felicitó. La concejala de Cultura abundó sobre la misma idea: "El patrimonio local gana en importancia", dijo.

Rodríguez, también ayer, pero por la tarde, pronunció una conferencia en el 40 Nudos sobre la historia del arte local.