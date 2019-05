Ratonchi y las notas del Palau de la Música (II)

Por uno de los túneles secretos, Ratonchi sale a pasear al exterior. Le encanta recorrer las calles de Barcelona? Disfruta mucho paseando entre los pies de la gente por las Ramblas, teniendo cuidado de que nadie le pise. También le gusta colarse en la Sagrada Familia, por no hablar de lo que disfruta al entrar en la Biblioteca de Catalunya. A Ratonchi le encanta perderse durante horas entre las estanterías repletas de libros. Una de sus pasiones es leer cuentos? Su libro favorito, como no podría ser de otra manera es "Ratonchi" de la escritora Dulce Victoria. Es por ello que, cuando sus papás no saben dónde está, lo suelen encontrar en la biblioteca. Los gatos, para chincharle, le dicen que es una "rata de biblioteca": de ahí viene esa expresión?

Cuando quiere pasar un rato muy divertido, se adentra en el Parque Güell, le chifla recorrer a toda velocidad incluso derrapando, el banco con forma de serpiente. Se cree que en la noche, cuando Ratonchi se cuela en el parque, los animales representados por Gaudí cobran vida y juegan con nuestro amigo sin parar. Alrededor de la caseta del guarda ¡echan carreras interminables! Muchas son las personas que reconocen haber escuchado ruidos de carreras inexplicables?

Pero su sitio favorito, en el que más disfruta es, sin lugar a duda, el Palau de la Música? Este lugar es para él como su segunda casa. No hay para Ratonchi mayor placer que colarse en el Palau a escuchar música. Dicen que en algún lugar existe la puerta secreta por la que accede nuestro amiguito. Le encanta esconderse y disfrutar de los conciertos. Pero, sobre todo, lo que más le gusta es escuchar a los talentosos alumnos de la Escuela de Música del Palau. Adora ver cómo los muchachos aprenden música y cómo son capaces de interpretar tan bellas melodías. Cuando cree que nadie lo puede ver, Ratonchi baila felizmente cerca del piano. Cuando los alumnos se van, nuestro amigo aprovecha para hacer alguna travesura, como corretear sobre las teclas del piano, mordisquear las cuerdas del arpa, e incluso esconder la batuta de la directora de la Escuela de Música. Seguro que los alumnos alguna vez escucharon algún ruido "extraño" cerca de sus instrumentos: ahora ya sabrán quién es?

No hace mucho tiempo, en una tranquila noche, de paseo por la Ciudad Condal, Ratonchi llegó hasta Montjuic. Se quedó boquiabierto observando el espectáculo de luces y agua de la Fuente Mágica. Nunca se acostumbra a ello, por muchas veces que lo vea. Después, nuestro travieso amigo trepó hasta lo más alto del Castillo de Montjuic (se marea un poco si sube en el teleférico?) Desde este lugar, disfruta mucho divisando y vigilando la ciudad. Desde tal altura podía contemplar casi toda Barcelona. Su amada ciudad parecía rendirse a sus pies. Ratonchi se sentía grande pese a su pequeño tamaño pues, amigos míos, a veces no es necesario ser muy alto para ser grande... Se sentó y respiró profundamente. La ciudad estaba cálidamente iluminada por la luna, la cual parecía guiñarle un ojo. En ese momento, Ratonchi sintió algo? Se fijó en una casa que tenía una especie de aura especial, como si la luna hubiese arrojado un puñado de purpurina que flotaba en el aire sobre este lugar. En esa casa, debía estar ocurriendo algo mágico?

Conocía perfectamente ese lugar, se trataba de la casa de una amiga suya, una mujer joven, de cabellos largos y brillantes que cada noche dejaba en la puerta de su casa un pedacito de queso y un vasito de leche, para que Ratonchi repusiese fuerzas pues, a esas horas, nuestro pequeño amigo es cuando se cuela en las casas de los niños para cuidarles y protegerles. Lo cierto es que, cada mañana la mujer no recogía ni las migas. La mujer nunca realizaba el truco para que Ratonchi acudiese a su casa, ya sabéis: la bolita de algodón, el regaliz rojo y el calcetín usado. Ella prefería que Ratonchi acudiese a las casas de los niños que más lo necesitasen y al Hospital Sant Joan de Déu, en el que nuestro amigo disfruta cuidando a los niños y niñas más valientes.

Continuará...

http://www.dulcevictoria.es