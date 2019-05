Foro Avilés plantea implantar una tarifa plana para la zona azul

Foro Avilés plantea mejoras en el contrato que regula el aparcamiento en las zonas azul, naranja y verde, más conocida como ORA. Así, los foristas, cuyo candidato en las elecciones municipales es Carlos Martínez Guardado, proponen una tarifa plana por importe de 1,50 euros para la franja de mañana y otros 1,50 euros para la de por la tarde. En la actualidad, estacionar en la zona azul durante dos horas cuesta 1,45 euros mientras que en la zona naranja, 4 horas y 20 minutos, que es el máximo, son 2,10 euros.

"Nuestra propuesta conllevaría un total de 3 euros diarios para los no residentes. Para los usuarios que aparcan menos tiempo, se prorratea la tarifa al máximo de 1,50 euros por franja. Con esto, dejamos de perjudicar a empleados y comerciantes que deben mantener su vehículo durante la jornada comercial", explicó Foro Avilés. El próximo gobierno municipal deberá negociar un nuevo contrato para mantener la ORA.

Los foristas también ponen encima de la mesa novedades para los residentes. Así, abogan porque se les ofrezca la posibilidad de estacionar sus vehículo no solo en la zona verde sino también en el resto por 0,25 euros al día. Ahora son 0,15 euros diarios solo en la verde. "Con ello facilitamos su movilidad", afirmaron.

En la propuesta de Foro se incluye además que las tardes del 24 de diciembre, el 5 de enero y el martes de Carnaval, pese a no ser festivos, queden exentas de pago de la ORA. También "debe desaparecer la actual política sancionadora que solo atiende a una voracidad recaudatoria". "Hay que implantar una actuación no agresiva con el usuario que respete márgenes suficientes para condonar la denuncia. El fin último de regular el aparcamiento no puede ser la sanción, sino que ese debe ser el último recurso a utilizar", defiende Foro.

Una de las prioridades que tiene la formación que lidera Martínez Guardado es la "sostenibilidad y la lucha contra la contaminación". "Se deben sustituir los caducos puestos expendedores por otros que diferencien por matrícula la emisión de contaminantes, bonificando los vehículos híbridos y aplicando a los 100 por ciento eléctrico una exención total, así como hacer posible el abono de las tarifas con los nuevos medios de pago", concluyó Foro.