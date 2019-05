La Jira inaugura la época de romerías

La avilesina María José León echa un culín en el entorno del palacio de los Rodríguez León (o Peñalver) al tiempo que actúa la banda de música de Corvera. El hijo de León, Antonio, tiene claro que la jira al pantano de Trasona es para disfrutar y ya tiene ganas de saltar en las colchonetas. La fiesta que abre el calendario festivo en la comarca es una cita que pocos se quieren perder y que este año congregó a cientos de personas entre las áreas recreativas de Overo, Gabitos y el entorno del palacio. Muchos reservan mesa a primera hora de la mañana en el área recreativa de Overo, como Samuel López; otros prefieren traer la empanada de casa "y comer donde sea", como fue el caso de María Rodríguez y Xuan Martínez, dos de los fijos a esta cita durante los últimos veinte años. Las pruebas de piragüismo concitan a numerosos curiosos, que admiran la fortaleza de los palistas en las aguas del embalse. "No me pierdo esta fiesta así truene", señala Manuel Menéndez, de 68 años y avilesino. "La primera vez que vine era un crío, y creo que no me perdí ningún año", señala acompañado de su nieto Xuan Menéndez, de tres años. "Esta una fiesta ideal para fieles a las romerías como nosotros", remarcaron Marcos González y Luis Martínez.

Un tren turístico anima a recorrer el perímetro del pantano. Algunos jóvenes lo utilizan para no caminar y así llegar más rápido a la fiesta de música electrónica del área recreativa de Gabitos. Los más pequeños participan en el concurso de pintura y después de comer, muchos están en Overo, donde actúa el grupo de teatro infantil "Tres colores". Todo es una fiesta y más aún un Primero de Mayo en el que "solo trabajan los que están a turnos", apunta María Fernández, que espera a que su marido salga del turno de mañana de Asturiana de Zinc para sumarse a la fiesta. Tras horas de empanada, filetes empanados, sidra, tortillas y camaradería, la orquesta "Cuarta calle" fue la encargada de cerrar la jornada con su animada función musical. Algunos bailaron, otros solo miraban pero todos lo estaban pasando en grande.

"Llevamos en el pantano desde las 8 de la mañana, queríamos encontrar un buen sitio para pasar el día", manifestó Claudia Gómez mientras mostraba "las delicias" que iba a degustar junto a sus familiares y amigos. "Tenemos chorizos criollos, empanadas, tortillas y pastel de cabracho riquísimo; parecemos un restaurante", añadió entre risas el gijonés Jorge Pérez.