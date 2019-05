CSI Alfoz denuncia la precariedad laboral en el área municipal de turismo de Avilés

Para la nueva sección sindical CSI Alfoz, el Ayuntamiento de Avilés y la mancomunidad comarcal promueven desde hace años "la precarización laboral de los trabajadores del área de turismo". Para la organización sindical recién incorporada a la defensa de los trabajadores públicos, la opción que eligieron los distintos gobiernos locales "no es nada 'smart', no es nada 'inteligente', es sólo una propuesta ideológica que pretende ocultar de manera constante la mercantilización y capitalización de nuestro sector público. No queremos que esto siga ocurriendo en Avilés".

La Corriente Sindical de Izquierda Alfoz señala que en la oficina de turismo de Avilés, "la carencia más urgente durante los últimos años ha sido -y sigue siendo- solventar la permanente escasez de personal de atención informativa directa a los visitantes, por falta de informadores en la plantilla municipal". Apuntan que "esta carencia inexplicable, el Ayuntamiento de Avilés se ha visto obligado a cubrirla contratando continuamente con una empresa que facilitaba informadoras turísticas para cubrir esa falta de profesionales en la plantilla municipal. Es decir, la tarea básica de atención en la oficina de turismo era prestada por personal precarizado".