Una gestora se hará cargo de la asociación vecinal de La Carriona

La asociación de vecinos "La Xunta" de La Carriona está en manos ahora mismo de una junta gestora a la espera de que un plazo de quince días alguien decida tomar las riendas del colectivo. La dimisión del último presidente vecinal, José Ania, y su directiva y la no presentación de candidaturas para relevarlos ha motivado esta situación que era tan esperada como indeseada por no pocos vecinos. Hace ya varios meses que Ania anunció su retirada una vez finalizara su mandato, que venció ayer. Ania inició su andadura como dirigente vecinal en 2017 y ya hace dos años aceptó el cargo porque no había otros candidatos.

Los socios de la entidad vecinal intentarán por todos los medios conseguir a un grupo de personas para continuar la labor de la asociación para así no correr la misma suerte que los vecinos de Valliniello y El Nodo, dos barrios avilesinos que carecen de colectivo vecinal, precisamente, por la falta de relevo.

La casi inexistencia de jóvenes en el movimiento vecinal de Avilés -y también de la comarca- provoca que las asociaciones vecinales como la de La Carriona se queden sin personas para dirigirlas y participar en las actividades programadas. "Quedarnos sin asociación de vecinos en La Carriona supondría aislarnos del resto de Avilés y con ello, perderíamos la oportunidad de seguir desarrollando talleres y cursillos en el barrio además de la pérdida de las fiestas de septiembre", señaló Francisco Mora, presidente de la asociación de vecinos en una etapa anterior.