Cambia Avilés aboga por abrir una nueva escuela de bebés en el centro

Cambia Avilés quiere fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y la conciliación familiar y para ello sus propuestas pasan por impulsar las escuelas infantiles de bebés. Tania González, candidata a la Alcaldía, incidió ayer en la necesidad de abrir una nueva escuela de bebés en la zona centro de Avilés, "que es donde ahora mismo hay más demanda", y también abogó porque más familias se puedan beneficiar de la matrícula gratuita en las "escuelinas". Para conseguir ese último objetivo, Cambia Avilés plantea cambiar el indicador con el que ahora se bareman las ayudas en el Ayuntamiento de Avilés -que es el IPREM- por el Salario Mínimo Interprofesional. Con ello se conseguiría, según González, que las familias con ingresos inferiores a 1.800 euros mensuales tuvieran la matrícula gratuita; ahora, el tope son 1.472 euros.

"Avilés es el único concejo de Asturias que no aplica la matrícula gratuita para ingresos familiares de hasta 1.800 euros. Una familia de Jardín de Cantos que cobre más de 1.472 euros, tiene que pagar la matrícula mientras que unos metros más allá, en Raíces, no. Esto es algo que se debe a la tozudez y la obcecación del PSOE de Avilés, que se opone de forma sistemática a aplicar esa gratuidad en función de los dos salarios mínimos", aseveró Tania González.

La formación nacida de la confluencia de Podemos e IU entiende que si se avanza en esa gratuidad, más familias demandarán plazas. "De hecho, ya nos encontramos con que en algunas escuelas infantiles ya hay listas de espera y no se puede atender a toda la demanda. Hay que ir pensando en una futura escuela de 0 a 3 años, posiblemente en el centro de Avilés", afirmó. Y añadió: "Mejorar el servicio, la calidad y facilitar que las familias puedan acceder a estos servicios es caminar hacia la igualdad entre hombres y mujeres, ponérselo fácil a las familias y hacer una ciudad más acogedora".

A su lado, Elena Vallepuga, educadora en la escuela infantil del Quirinal y número 10 en la lista de Cambia Avilés, criticó al gobierno del PSOE por "no tener en cuenta los derechos de los trabajadores" o, al menos, los de su colectivo. "Las educadoras no tenemos reconocida la categoría profesional que se nos ha exigido para estar trabajando, por lo que las retribuciones salariales no son acordes", lamentó. También criticó que las educadoras estén "metidas" en el anexo del convenio de trabajadores del Ayuntamiento como puestos no permanentes. "Para el Ayuntamiento, este colectivo es invisible", denunció. Llarina González, número dos de la candidatura, abogó también por la pareja educativa en todas las unidades de 0 a 3 años y que se dote de más materiales a las "escuelinas". "En Avilés no hay una apuesta clara por las escuelas de 0 a 3, fundamentales para la conciliación y para el futuro de Avilés".