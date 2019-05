Llamazares (PP) apuesta por la libre elección de colegio en la ciudad

Esther Llamazares, candidata del PP a la Alcaldía de Avilés, apuesta por la libre elección de colegio por parte de las familias en la ciudad y que éstas pueda optar, si así quieren, por colegios concertados que no estén en sus zonas de influencia. Reconoció que ésta es una competencia regional, pero aseguró que, si gobierna, será una de sus reivindicaciones ante el Principado. "La elección no puede ser por el número de código postal. Tenemos una educación pública fantástica en Avilés pero eso no quiere decir que sea la que mejor se adapta a las necesidades", afirmó Llamazares. La candidata popular también apostó también porque las escuelas de bebés tengan la matrícula gratuita y, además, promoverá que en los colegios haya talleres para la educación en igualdad, contra la violencia de género y bullying y a favor de la inclusión.