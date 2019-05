Las indemnizaciones del plan de empleo reciben el visto bueno

La junta de gobierno de Corvera ya ha autorizado el pago de los 25.000 euros en indemnizaciones a los trabajadores de los planes de empleo y contratos en prácticas de la campaña 2018-2019. "Hemos de recordar que es algo que ha ocurrido en una veintena de ayuntamientos y que el Principado ya ha lanzado una línea de ayudas para sufragar este gasto extra que hemos tenido", señaló ayer el alcalde, Iván Fernández. El Regidor explica que el Principados ya ha publicado en el BOPA el anuncio y las bases de las ayudas y el Ayuntamiento de Corvera ya ha comenzado los trámites para solicitarla. "La ayuda será por la cuantía exacta de las indemnizaciones que debemos pagar, por lo que las arcas municipales no se verán afectadas", añadió Fernández. El Alcalde explicó además que no tiene intención de renunciar a estos planes por inseguridad jurídica, como hicieron otros concejos: "No solo eso, sino que además ya han comenzado los de la convocatoria 2019-2020".