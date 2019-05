El Niemeyer pone a la venta las entradas para el espectáculo "The Hole Zero"

El auditorio del Centro Niemeyer ha programado para el mes de septiembre un nuevo espectáculo de la compañía "Let's go" que en 2017 presentó su show "The Hole". Dos años después, el espectáculo se ha denominado "The Hole Zero" y se centrará en "revivir seis celebraciones de la Nochevieja de 1979". Las entradas se podrán adquirir desde hoy a partir del mediodía en las taquillas del Centro Niemeyer, en La Laboral de Gijón y a través de la página web de Liberbank.

Las citas de las representaciones serán los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre. La función del primer día será a las 20.30 horas mientras que el día 13 y 14 habrá sesión doble a las 19.30 y a las 22.30, respectivamente y el domingo, habrá una a las 18.00 horas.