Tania González se postula como la única capaz de frenar la despoblación

Cambia Avilés pisa el acelerador en la recta final de campaña y plantea el ejercicio del voto el próximo domingo en términos de dicotomía: o al PSOE, "lo cual equivale a apoyar el pasado, la desidia y la falta de ideas", o a su lista, "la única alternativa capaz de construir una ciudad ilusionante y con futuro".

Tania González, la candidata a la Alcaldía de la formación en la que confluyen Podemos e IU, puso en su punto de mira al PSOE, quizás en la creencia de que es el rival a batir: "Avilés pierde diez habitantes cada semana y el gobierno socialista se mantiene impasible, no ha hecho nada en cuatro años para cambiar esa situación". Frente a esto, ofertó "esperanza". "Amamos la ciudad en la que vivimos y no queremos que se siga apagando. Las cosas no pueden seguir así y estamos muy cerca de iniciar un cambio para construir un futuro mejor", indicó.

González eligió ayer el barrio de La Carriona para apelar al voto "por un gobierno valiente que no se queda a la espera de que las soluciones vengan solas".