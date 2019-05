La exconsejera Ana González: "Gracias a que denuncié, existe la Fundación del Niemeyer"

Ana González, siendo consejera de Cultura, ordenó en diciembre de 2012 que se presentase una denuncia contra los gestores del Centro Niemeyer. Fue entonces cuando se puso en marcha el proceso que se está desarrollando en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias desde finales de este pasado marzo. "Gracias a lo que hice, existe la fundación, logramos que pagara su deuda", añadió ayer la también candidata socialista a la alcaldía de Gijón, ante el tribunal.

González fue la segunda testigo en tomar la palabra en la sesión del "caso Niemeyer". Explicó a los jueces por qué encendió la mecha del proceso que va a estar ardiendo, al menos, hasta el próximo septiembre (es lo que acordaron las partes al término de la sesión de ayer). "Encontrar los papeles de la Fundación del Niemeyer fue realmente complicado", indicó. Esto lo dijo González a preguntas del abogado José Luis Rebollo, secretario de la fundación en la época en que Natalio Grueso era su director general.

De hecho, el interrogatorio de Rebollo -uno de los cinco acusados en la vista- a González fue el más tenso de la mañana. "Usted sabía, porque se lo había dicho yo, que el equipamiento del Niemeyer se pagó con 33 contratos menores", dijo, ejerciendo su propia defensa. "Usted me dijo muchas cosas, por ejemplo, que no había cobrado...", replicó la expresidenta del Niemeyer. González afirmó que el despacho de Rebollo cobró en 2012, en periodo de preconcurso de acreedores.

Teresa Domínguez, la abogada de Foro y acusación particular, inició la ronda de preguntas a González (su presencia en la vista fue a estancias del partido de Carmen Moriyón). Domínguez se interesó por dos puntos de la gestión de González al frente del Niemeyer: la vuelta atrás de la reforma estatutaria de la fundación (tras ganar las elecciones Álvarez-Cascos, la fundación permitió que el presidente del patronato fuese una personas privada -el empresario Manolo Díaz- y, además, dotó al secretario -Rebollo- de nuevas atribuciones). González justificó la acción porque, a su juicio, "el Principado tenía que volver a liderar un proyecto que era importante para Avilés y para Asturias". La segunda cuestión de Foro fue por qué ordenó ella presentar la denuncia, por qué no lo habían hecho sus antecesoras en el cargo. Aquí el magistrado presidente, Javier Domínguez Begega, recordó a la letrada que la testigo atendía a sus actos "no a los de otros".

Alejandro Cabaleiro, el fiscal, se interesó en la ruta seguida por González para tomar las riendas de la gestión del Niemeyer. Explicó González que pidió asesoramiento en el Instituto de Desarrollo Económico de Asturias (Idepa) y a la Consejería de Economía. Así incorporó a una funcionaria a la gestión contable. Se da la circunstancia de que el primer contacto que González había tenido lugar el 20 de junio de 2012, cuando el patronato la nombró presidenta. "El día 24 vencía el plazo para poder presentar el concurso de acreedores", señaló González. El día 22 de junio, dos días después de tomar el control de la fundación, el patronato se volvió a reunir. "Cesamos a José Luis Rebollo por pérdida de confianza: había cobrado estando en período de preconcurso. Nombramos una nueva secretaria. Entraba la fundación en un camino sin retorno", apuntó la exconsejera.

Previamente, habló Francisco Fernández Viesca, consultor entonces, hoy director de gestión financiera del Ayuntamiento de Avilés. Se encargó de rehacer la contabilidad del año 2011. "Nos encontramos con falta de información y comunicación: no había contabilidad, soporte documental, faltaban facturas", dijo. El mayor problema que tuvo que solucionar fue la presencia de facturas de servicios realizados en 2010. Explicó que el gasto se tiene que contabilizar en el momento en que se hace. El juez Begega le preguntó "como perito" si las cuentas de 2011 habían sido hechas "ad hoc" o fue acaso publicidad. Viesca no fue claro en su respuesta.