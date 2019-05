Covadonga Barroso: "PSOE, IU y PP ya gobernaron en Avilés y no cambió nada"

"PSOE, IU y PP ya gobernaron en Avilés y no cambió nada. En estas elecciones solamente hay dos opciones: la continuidad de la decadencia del PSOE o la voz de los trabajadores y trabajadoras que es Ganemos Avilés", destacó la candidata Covadonga Barroso en la plaza mayor de Llaranes, escenario de la fiesta de cierre de campaña de la formación asamblearia que estuvo amenizada por el rock del castrillonense Javi Colero. Barroso destacó que "Ganemos ha dado cuenta a las vecinas y vecinos de Avilés de lo hecho en esta legislatura" durante estos quince días de campaña. Y cerró con este mensaje la carrera a las urnas: "Los demás partidos no han rendido cuentas porque no han cumplido nada de lo prometido en el programa, no tienen credibilidad. No esperéis que desde Madrid Pedro y Pablo impongan un gobierno del PSOE y Podemos en los municipios. Trabajadoras y trabajadores, no os quedéis en casa, votad la opción de quien os defiende: Ganemos Avilés".