Monteserín, tras revalidar el cargo: "No se va a cerrar Alcoa, os lo digo yo"

La euforia retornó ayer a la Casa del Pueblo de Avilés. Los socialistas avilesinos no solo revalidaron la Alcaldía, sino que sumaron dos concejales más y gobernarán con diez durante los próximos cuatro años. "Compañeros, compañeras, es muy guapo ganar, que queréis que os diga", exclamó ante los suyos una eufórica Mariví Monteserín, a la que el esguince que sufrió el pasado miércoles no impidió recorrer casi todos los colegios electorales del municipio en una jornada electoral que comenzó entre temores y cautelas y acabó en fiesta. "No se va a cerrar Alcoa, os lo digo yo, ya lo veréis, y vamos a tener suelo para nuevas industrias, más sostenibles y más tecnológicas y lo veréis muy pronto, este mismo mes seguramente tengamos buenas noticias", aseveró la Alcaldesa saliente y entrante.

Un total de 13.949 avilesinos votaron al PSOE de Monteserín, el 36,4%, 3.048 papeletas más que en los comicios de 2015 y 6.341 votos por encima de la segunda fuerza, Cambia Avilés, la coalición de Podemos e Izquierda Unida (IU). El secretario general de los socialistas y próximo diputado en la Junta General del Principado, Luis Ramón Fernández Huerga, hurgó en la llaga de la candidatura de la eurodiputada podemista Tania González: "Los hay que hacen demagogia, sabiendo que eso no resuelve los problemas y que les va bien, aunque finalmente les fue mal, y los que dan un paso al frente, son valientes y atacan los problemas como los socialistas".

Fernández Huerga reconoció que este mandato con ocho ediles ha sido "muy, muy complicado" y lamentó que Ganemos se haya ido en blanco de los comicios del 26M: "Lamento que Ganemos no tenga un concejal. Y lo lamento porque ha sido el único partido de la izquierda que ha colaborado con el gobierno (en el último mandato), que ha trabajado, que ha mantenido las asambleas. Se lo había ganado con su esfuerzo y con la colaboración activa con el gobierno haciendo que este año tengamos presupuesto", sentenció.

El 26M acabó en fiesta socialista, aunque la baja participación (dos puntos menos que en los anteriores comicios locales) hizo temblar a más de uno a lo largo de la tarde electoral. Monteserín llegó a la sede poco después de las ocho de la tarde, con las muletas que le acompañan desde que el pasado miércoles se hizo un esguince cuando repartía propaganda en Versalles.

En cuanto comenzaron a llegar los mensajes de los interventores a través de un grupo de whatsapp y se publicaron los primeros datos oficiales, llegaron las sonrisas. El escrutinio llegó a dar durante un tiempo once concejales a los socialistas, que se mostraron cautelosos hasta que el recuento fue casi definitivo. Mientras, los aplausos en la Casa del Pueblo se los llevaban los compañeros de Corvera y Gozón, con mayorías absolutas.

Mariví Monteserín entró en la sala de prensa entre una atronadora ovación a las once y media de la noche. Los primeros besos fueron para Juana Mari Esparta, la viuda del exalcalde Manuel Ponga, y el guiño para la pequeña Nora Campa, la hija de su número dos: "¡Nora, hemos ganado!". Las primeras palabras como vencedora fueron para recordar "a Manolo Ponga y a Tini (el expresidente Álvarez Areces). "Hemos trabajado mucho estos cuatro años, mucho. Y ahora vamos a trabajar más y mejor porque somos dos más, ¡Qué importante es esto!", afirmó. Monteserín aplaudió el triplete socialista en Madrid, la Junta y Avilés, que "ayudará a llevar a cabo nuestro proyecto", y agradeció el apoyo a la ciudadanía: "Durante cuarenta años, mandato tras mandato, ha confiado en este partido centenario que es el mejor que hay en este país", dijo para a continuación ir llamando uno a uno a "los nueve valientes que me van a ayudar estos cuatro años".

"Qué bien sienta ganar", comentaba la exalcaldesa Pilar Varela, tras ejercer de apoderada en una mesa de La Luz, mientras el también exalcalde Santiago Rodríguez abrazaba a los suyos por el resultado. "El próximo presidente del Principado, Adrián Barbón, suele decir que no todo vale en política y en Avilés se ha demostrado en estas elecciones. Si tenemos este resultado ha sido gracias a todas y todos vosotros y a que hemos tenido a la mejor alcaldesa y a la mejor candidata, que ha ganado las elecciones con una sola pierna", celebró Fernández Huerga. El PSOE fue una fiesta tras recuperar los diez concejales que tenía antes de la irrupción de Podemos.