El PP salva los muebles pese a "la división del centro-dereha"

"Estoy convencidísima de que teníamos un equipo para ganar las elecciones, pero los ciudadanos han hablado. Han pasado muchas cosas durante este mandato que acaba de terminar. Inicialmente, partimos de seis concejales en las últimas elecciones, nos quedamos con tres y ahora hemos subido uno. La división del centroderecha, lógicamente, se nota", reconoció anoche Esther Llamazares, la candidata del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Avilés. Esto, sin embargo, no es resignación: "Montar un segundo partido a mitad de mandato, pues bueno, no lleva a nada. Al final es perder peso del centroderecho. Esta noche para nosotros es el principio de una nueva etapa: mañana (por hoy) empieza el trabajo para alcanzar el poder dentro de cuatro años. Vamos a hacer una oposición muy seria y de verdad: la izquierda no va a gobernar con absoluta libertad", prometió Llamazares.

"Nuestra valoración es positiva y negativa: hemos ganado uno con respecto a lo que teníamos, pero tenemos que ser autocríticos, tomar decisiones a nivel interno, unirse", admitió la candidata a la Alcaldía, con una media sonrisa, en la puerta del céntrico hotel en el que los populares se dieron cita para entregar las actas de las mesas y para comentar los resultados de Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), el partido formado por tres excompañeros de partido, cuando la crisis interna de hace un año (615 votos). "Tenemos encima de la mesa muchas cosas para demostrar el trabajo que queremos llevar a cabo", destacó.

Pedro de Rueda, por su parte, con los ojos clavados en la pantalla de su móvil celebró el resultado de anoche. "Cuando el PP compite, sale a ganar, pero no lo hemos logrado", admitió el presidente del PP en Avilés, que se estrena en este mandato como concejal. "Hay que ser elegante y reconocer las cosas. Con las vicisitudes que hemos tenido últimamente en el partido en Avilés, hemos logrado un resultado que no es el que queremos. Tenemos que trabajar mucho más: está claro", destacó De Rueda.

En el salón del hotel fueron llegando los apoderados e interventores. "Lideramos el centroderecha. Somos el partido de centroderecha que más votos ha sacado estos comicios", apuntó el presidente local del Partido Popular.

Los concejales electos del PP son todos nuevos. Esta circunstancia fue muy remarcada por Pedro de Rueda, que pasó de la Junta del Principado, al Ayuntamiento. Esther Llamazares abre la lista, la sigue De Rueda. El tercero es Jorge García Martín. Estefanía Rodríguez es la cuarta concejala. Todos ellos lograron el 14,68 por ciento del porcentaje. En 2015, el PP llegó al 21,85 por ciento.