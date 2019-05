Miranda y El Forcón, contra la perrera en La Curtia: "Incumple la ley de ruidos y urbanística"

Miranda (Avilés) y El Forcón (Castrillón) lucharán hasta el final contra la posible instalación de la perrera consorciada en La Curtia, Castrillón, a escasos 300 metros del límite entre ambos municipios. Así lo acordaron ayer las asociaciones de vecinos de ambas localidades, tras una asamblea extraordinaria en la que acordaron alegar contra el proceso pidiendo su paralización, al entender que, entre otras cosas, el albergue de animales "incumplirá la normativa urbanística y de ruidos vigente". De no ser atendidas estas demandas, los residentes aseguraron que no dudarán en judicializar el proceso: "Estamos ante el mayor problema al que nos hemos enfrentado en los últimos tiempos".

El escrito de alegaciones que presentarán ambas asociaciones en el Ayuntamiento de Castrillón argumenta que la finca de La Curtia, la mejor valorada por la mesa de contratación del consorcio del albergue de animales liderado por Avilés y que componen un total de 12 concejos, cumple con los requisitos técnicos solicitados para la construcción de la perrera, pero carece de un informe jurídico que avale su implantación. "Si su construcción es contraria a la normativa vigente, las facilidades técnicas no tienen incidencia", argumentaron las asociaciones, que además de por sus vecinos también estuvieron arropados por miembros de la asociación vecinal de Santiago del Monte (Castrillón).

Los residentes sostienen que la calificación urbanística de la parcela es de "suelo no urbanizable de interés agrícola" y que en ésta no cabe la instalación de una perrera. También que "a 230 metros", ya en terrenos de Avilés, el suelo es considerado urbano, "por lo que no parece muy razonable que puedan instalarla allí". "Con carácter previo debería realizarse un estudio de impacto ambiental y que todo pase por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). Este proceso podría prolongarse durante dos años", según Amaro García, vecino de Miranda que se ha encargado de preparar las alegaciones acordadas ayer.

También consideran que el albergue de animales incumplirá la normativa de ruidos. Calculan que en cuatro años puede haber hasta 400 canes en las instalaciones y que sus ladridos superarán los máximos permitidos por la ley. "Si obligaron a cerrar un gallinero, aquí no me quiero ni imaginar", resaltaron los dirigentes vecinales, que también pedirán ser parte interesada en el proceso para ser notificados de los avances administrativos. También remarcaron que no están en contra de la creación de la perrera consorciada. "Lo que queremos es que se ponga en un sitio que no moleste a vecinos", aclararon.

De no prosperar estas alegaciones, los vecinos aseguraron que no pararán aquí y advirtieron que no dudarán en acudir a los tribunales. "Lo importante es estar juntos y ser como una piña para oponerse a esto", se arengaron. Ayer demostraron que lo están.