Nuevo revés del Gobierno a la industria: menor oferta y peor precio en la puja eléctrica

Mariví Monteserín, la vencedora de las elecciones municipales de Avilés de este pasado domingo, se mostró pletórica en la celebración del triunfo de los socialistas avilesinos: "No se va a cerrar Alcoa, os lo digo yo". Los trabajadores de la aluminera norteamericana, sin embargo, no están tan eufóricos. Y menos desde que ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicase las reglas para la nueva subasta eléctrica cuyos resultados se aplicarán entre los próximos 1 de julio y 31 de diciembre, que reduce la oferta energética estatal. "Menos oferta y menos dinero: esto es la debacle", recalcó José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de Alcoa en San Balandrán. "Que nos diga la Alcaldesa por dónde se mueve que tan optimista se muestra. No entiendo cómo pretenden que produzcan las series de electrólisis", recalcó.

De hecho, Alcoa reconoció ayer que no se va a presentar a la subasta con la fábrica de San Balandrán, ni tampoco con la de La Coruña. "Hemos solicitado hace meses la habilitación de las dos fábricas, pero no nos ha llegado. Si nos llegase de aquí a la convocatoria de la subasta -a mediados de junio-, nos lo tendríamos que pensar", apuntó una portavoz de la compañía, que quiere despedir a su personal en poco más de un mes.

La situación que sale de la convocatoria de la subasta es, para los trabajadores, "desoladora". "Nos mienten, estamos hartos de que nos mientan. El Ministerio de Transición Ecológica lo que busca es destrozar la industria", añadió De la Uz. La patronal de la Asociación de las Empresas Productoras de Acero y de Productos de Primera Transformación del Acero de España (Unesid) mostró ayer sólo su descontento ante las condiciones aprobadas por la subasta. Ese descontento subió varios grados desde Alcoa. "Si no se disponen nuevas condiciones, la fabricación de aluminio primario en España corre peligro de que termine", destacó la portavoz de la compañía.

Las multinacional Arcelor y la empresa Asturiana de Zinc (Azsa) no se manifestaron al respecto de la convocatoria de subasta (un día después de las elecciones). Arcelor está caminando en el hilo de los recortes de producción y una de sus razones aducidas por la compañía es el precio del megavatio.

Los precios de salida en las subastas de interrumpibilidad (bonificación del Estado a las grandes consumidoras de energía a cambio de que estén en disposición de reducir su consumo durante un tiempo determinado), serán de 125.000 euros para los bloques de 5 megavatios y de 150.000 euros para los de 40. En el primer caso, el precio es 25.000 euros menos que en la última convocatoria y, en el segundo, 50.000.

El escalón de bajada de precios será de 1.000 euros/MW. Se subastarán entre 352 y 480 lotes de 5 megavatios y entre cero y 16 de 40 (aquellos por los que compiten las grandes empresas consumidoras de energía: Alcoa, Arcelor y Azsa).

En la última subasta, la de diciembre pasado, se asignaron 2.600 MW por un importe total de 101,15 millones de euros. El precio medio de asignación estuvo un 47,2 por ciento por debajo del de salida, que era de 200.000 euros/MW en esa ocasión, en los bloques de 40 megavatios, y un 56,9 por ciento por debajo en los de 5 megavatios, que esa vez salieron a 150.000 euros/MW.

Alcoa pujó con fuerza para San Ciprián (Lugo) y con escasa voluntad, en Avilés y La Coruña. "Nos volveremos a presentar con la planta de San Ciprián", confirmaron desde las oficinas centrales de la multinacional.

Visitas a la fábrica

Las instalaciones fabriles de Avilés recibieron ayer una nueva visita de ejecutivos de posibles clientes. Las compañías Liberty House, Aludium y Cunext son las mejor colocadas para adquirir las plantas de La Coruña y Avilés. Glencore, según los trabajadores, había mostrado interés en comprar las plantas, aunque este interés, añaden, es cada vez más difuso.

Por otra parte, está prevista para hoy una nueva reunión de representantes de los comités de empresa con la propia compañía y todos juntos, con el secretario general de Industria en funciones, Raúl Blanco. "Estamos llegando al límite", concluyó José Manuel Gómez de la Uz.