Parte del PSOE medita pedir la Alcaldía de Castrillón a IU tras empatar a concejales

Castrillón es el único concejo de la comarca de Avilés en el que el bastón de mando de la Alcaldía aún no tiene un destinatario claro. El PP ganó las elecciones del domingo con siete de los 21 concejales de la Corporación, pero tiene difícil conseguir la mayoría absoluta (11 ediles) porque no llega a ella aunque obtenga los apoyos de los dos ediles de Ciudadanos y el de Vox.

La izquierda sí suma once concejales, con los cinco de IU, los cinco del PSOE y la representante de Podemos. Tres partidos que tendrán que negociar para ponerse de acuerdo si quieren evitar un gobierno de la derecha. "No se ha planteado nada, hoy es un día de reflexión. Los posibles pactos son asuntos que deberán debatir las organizaciones políticas implicadas. Antes habrá que valorar si se negocia. Pero, incluso después de una negociación, puede ser que no haya pactos", señaló ayer la alcaldesa en funciones que aspira a renovar la elección por IU, Yasmina Triguero.

IU, que ha gobernado el municipio en los últimos doce años, se quedó el domingo con cinco concejales al perder tres en los comicios. Triguero fue elegida alcaldesa tras las elecciones municipales de 2015 por un acuerdo programático con los socialistas. Los tres ediles del PSOE aprobaron los presupuestos municipales de IU en los primeros años de mandato, pero rechazaron el último, el de 2018, que el gobierno local sacó adelante con Podemos.

La dirección local del PSOE ya se reunió ayer para valorar los resultados del domingo en los que los socialistas sumaron dos nuevos ediles a los tres con los que contaban. El secretario general del PSOE, David García, aseguró que no hay aún ningún contacto con IU. "Hay tiempo hasta el 15 de junio. Estamos dispuestos a pactar con cualquier partido de izquierdas de una manera leal. No vamos a pedir nada, sólo que se cumpla nuestro programa", avanzó.

Pero, según ha sabido este periódico, otros dirigentes socialistas discrepan de esa posición. "Podríamos pedir la Alcaldía porque estamos empatados a concejales", dicen. Otro sector del partido en Castrillón aboga por abstenerse y permitir que gobierne el PP. "Es el partido más votado", razonan.

"El renovado PSOE de Castrillón que salió del proceso de primarias interno para la elección de la nueva ejecutiva en 2017, trabajó desde el primer momento con el objetivo de buscar el entendimiento de la izquierda en Castrillón", señaló García. "Los resultados electorales de la izquierda debe guiarnos para asumir la responsabilidad que nos ha dado las urnas", afirmó el secretario general.

La concejala de Podemos, Eva Menéndez, tiene la llave de un posible pacto de gobierno de la izquierda. "Tengo que agradecer a los vecinos que me han votado la confianza que han depositado en mí. De pactos ahora mismo es pronto para hablar. Lo que sí tengo claro es en cualquier negociación yo pondré sobre la mesa el programa y propuestas concretas", dijo. Podemos perdió uno de los dos concejales que obtuvo en 2015, cuando concurrió a los comicios como Castrillón Sí Puede.

Los desencuentros entre IU y PSOE son una constante en la vida política del concejo en los últimos años. En las primeras elecciones municipales de la democracia, el PSOE logró la Alcaldía tras un acuerdo de gobierno con el Partido Comunista. Desde entonces, las discrepancias se sucedieron con gobiernos del PSOE y de IU. El enésimo se produjo tras las municipales de 2007, cuando IU obtiene la Alcaldía con el apoyo del PSOE que entró en el gobierno local hasta unos mese antes de los comicios de 2011, cuando se produjo una fuerte ruptura.