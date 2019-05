El PSOE ve innecesario buscar apoyos a la investidura y hablará "con todos" después

La socialista Mariví Monteserín no buscará acuerdos de investidura entre la oposición ni descolgará el teléfono en búsqueda de un pacto de gobierno. El próximo 15 de junio acudirá al Pleno en el que será investida de nuevo Alcaldesa "con el mandato claro que le han dado las urnas" y dirigirá el Ayuntamiento de Avilés otros cuatros años en minoría, pero con el respaldo de dos concejales más. El PSOE no pone líneas rojas ni hacia la izquierda ni hacia la derecha y buscará acuerdos "con todos los grupos" para poder sacar adelante sus proyectos. Monteserín, después de estos últimos cuatro años de "travesía" en minoría, cree que no le resultará tan complicado. "Espero que dentro de la Corporación sean posibles las alianzas. Escuchando algunos de los programas y propuestas de los grupos no parece que haya tantas diferencias", señaló la socialista, que promete trabajar "con mucha humildad, diálogo, seriedad y solvencia".

La comisión ejecutiva municipal del PSOE se reunió ayer por la tarde en la Casa del Pueblo para realizar un análisis más sosegado de la victoria "incuestionable" del 26M. "Tenemos diez puntos más que en 2015, tres mil votos más que hace cuatro años con dos puntos menos de participación, somos el único partido que sube claramente en porcentaje de votos sobre el resultado de las generales y casi doblamos al segundo (Cambia Avilés)", enumeró el secretario general Luis Ramón Fernández Huerga. "Y todo esto", apostilló, "después de cuatro años con ocho concejales de 25 donde fue muy difícil la acción de gobierno", añadió.

Con todo esto, el PSOE acudirá "a la investidura el 15 de junio con el mandato claro de las urnas de que Mariví sea Alcaldesa". "Al día siguiente comenzaremos a entablar el diálogo con el resto de grupos para las cuestiones de la propia intendencia (la constitución de las comisiones, de los grupos y demás)", anunció Huerga. Habrá gobierno en minoría y no habrá socios preferentes, adelantó el todavía concejal en funciones y uno de los nuevos diputados del PSOE en la Junta General del Principado. "Hemos sido capaces de tener tres presupuestos de cuatro y de sacar adelante proyectos que necesitaban mayoría absoluta del pleno, como el plan del casco histórico: trece concejales de 25 teniendo ocho e un pleno que en realidad era de 24. Mayor dificultad que esa no sé si se puede tener", aseveró.

Los socialistas atribuyen "un gran mérito" del resultado del 26M (13.949 votos, el 36,4%) al "mérito de la candidata", por "su capacidad de acuerdo y por su cercanía a la ciudadanía y a las entidades" durante los últimos cuatro años. "Han identificado en el gobierno de Mariví, seriedad, eficacia y seguridad. La candidata se lleva una gran parte del mérito de este resultado porque ha sido una gran Alcaldesa pese a una situación muy complicada (por tener un grupo tan estrecho). Lo ha llevado con holgura y ha sacado una nota alta de este examen", añadió el líder de los socialistas avilesinos.

Tanto Fernández Huerga como Monteserín no cejaron en agradecimientos por el apoyo recibido en las urnas e incidieron en que la colaboración público-privado es uno de los ejes de su acción de gobierno. "Nuestra forma de ser y estar en política, y de proyectar el futuro de Avilés se basa en el diálogo y las alianzas: con sindicatos y empresarios, con la Unión de Comerciantes, de colaboración público-privada para integrar todos los activos en la dinámica de la ciudad", señaló la alcaldesa en funciones.

La socialista ha salido reforzada del examen en las urnas tras cuatro años de compleja gobernabilidad. "Ha sido un trabajo sistemático, día a día durante cuatro años de un partido que no ha metido ruido, sino que ha trabajado para conseguir los objetivos planteados. Los siete concejales que me han acompañado estuvieron en todo momento en esa actitud de entrega total para lograrlos", aplaudió Monteserín. A partir del día 15 tendrá dos más y cuatro años por delante para continuar con su proyecto.