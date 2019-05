UCIN continuará pese al fracaso en las urnas: "Nos echarán de menos"

La formación que impulsaron los exconcejales del PP Alfonso Araujo, Francisco Zarracina y Constantino Álvarez, UCIN Avilés, no se disolverá pese al suspenso de los avilesinos en las urnas (obtuvieron 615 votos y ningún concejal). "Vamos a continuar, la ciudad nos va a echar de menos y nos necesita", señaló ayer el presidente de la formación a nivel local, Francisco Zarracina.

El concejal no adscrito en funciones lamentó el "mal resultado". "Hemos suspendido un examen, pero no vamos a abandonar la carrera por este motivo", dijo. La formación se reunió ayer por la tarde en su sede de la calle La Muralla para decidir su futuro y descartó tirar la toalla tras no haber conseguido representación. "Desde hace un año y dos meses estamos involucrados en este proyecto apasionante, que engancha y que tiene un fin: el bien de Avilés y el bienestar de los avilesinos. En vez de estar con la cabeza baja estamos ilusionados y vamos a continuar", anunció Zarracina tras la reunión.