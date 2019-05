Anulan la paga de productividad de la secretaria de la Alcaldesa

La secretaria de la alcaldesa en funciones de Avilés, Mariví Monteserín, cobró entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado 3.600 euros en concepto de productividad. Según el jefe de gabinete de la Regidora, la retribución a la funcionaria tenía una causa: su "especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa". Tanta que causó "completa satisfacción de la Alcaldía". Esta satisfacción no se trasladó a varios de sus compañeros en el Ayuntamiento.

La Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA) recurrió el abono de esta paga. El viernes pasado, el juez de lo Contencioso Administrativo Número de 1 de Oviedo dictó sentencia anulando la subida por ser disconforme a derecho.

La base fundamental de la anulación es que "dicho complemento no puede ser considerado como un componente fijo y consolidado permanente en la retribución" y es que "el reconocimiento del derecho a percibir el complemento de productividad no puede ser reconocido con carácter anticipado al cumplimiento del doble requisito que es, en primer lugar, el desempeño efectivo del trabajo y, en segundo lugar, que en ese desempeño haya concurrido 'un especial rendimiento'". O sea, que el jefe de gabinete puede tener una especial estima al modo en que la secretaria de la Alcaldesa desempeña sus obligaciones, pero eso no justifica que le abonen 300 euros de más cada mes y durante el año 2018.

Esta especial estima es tal que el jefe de gabinete en su informe admite que su subalterna "realiza las labores asignadas a su puesto de forma voluntaria, rápida y eficiente y sirve, además, de apoyo a las tareas de la jefatura de gabinete por su conocimiento y recorrido en esta administración, y del resto de los concejales del equipo de gobierno".

La sentencia fija la cuantía del litigio en 36.000 euros, que corresponden a los 3.600 de una anualidad "multiplicada por diez". El Ayuntamiento puede recurrir la sentencia del contencioso: tiene quince días para ello. Esta sentencia se suma a la riada de ellas de los últimos años y referidas al área de personal.