Las condiciones de la puja eléctrica preocupan al Principado: "Queremos explicaciones"

El consejero de Industria en funciones, Isaac Pola, aseguró ayer que pediría explicaciones al Gobierno de España tras conocerse las condiciones a la baja de la subasta eléctrica correspondiente al segundo semestre del año (menos oferta de megavatios y menos dinero reservado para su compra). "Estamos preocupados por la disminución del número de bloques y también en los precios de salida, veremos a ver cuál es el enfoque que pretende darle el Ministerio y cuáles son las justificaciones. En principio, se plantean algunas limitaciones impuestas por la Comisión Europea, pero queremos tener una aclaración para ellas", señaló el representante asturiano.

La publicación de las condiciones de la subasta eléctrica al día siguiente del "superdomingo" electoral no ha sentado bien a la patronal siderúrgica española (Unesid): "No valen sólo los esfuerzos, esperamos resultados; las nuevas condiciones son un paso en una mala dirección", apuntó Andrés Barceló, el director de la asociación. "No parece tampoco que las compensaciones por el CO2 vayan a solucionar nada. De momento han salido 91 millones, pero la promesa preelectoral era de 200 millones. Hay que saber cuál es la explicación de que exista tanta distancia entre los hechos y las promesas. Podemos entender que estamos sin Gobierno y que hay que esperar a que se conforme, pero los pasos dados no van en la dirección correcta", insistió Barceló.

El comité de empresa de Alcoa en Avilés, se reunió ayer en Madrid, con Raúl Blanco, el Secretario General de Industria: "Le dijimos que nos habían engañado a nosotros y a la opinión publica cuando dijeron que tanto La Coruña como Avilés podrían participar en esta subasta sin problema", señalaron los sindicalistas. "Nos respondieron que el hecho de no participar no va a influir sobre posibles inversores: porque el rearranque sería paulatino y porque iban a garantizarles un escenario a medio largo plazo atractivo para continuar con la producción en las fábricas", añadieron. Pola lo explicó de otra manera: las obras de acondicionamiento reducirán la producción y, en consecuencia, la energía.