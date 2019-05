"No hemos perdido un ápice de ilusión", aseguran los populares

"No hemos perdido ni un ápice de ilusión y somos la primera fuerza de centro derecha". Este es el mensaje optimista que extrae el Partido Popular (PP) de Avilés de unas elecciones que dejan al equipo de Esther Llamazares con cuatro concejales, el mismo número que Ciudadanos y dos menos que cuando empezó en el anterior mandato. El comité de dirección se reunió ayer para analizar los resultados del domingo.

"Tenemos ganas e ilusión y defenderemos las propuestas de nuestro programa electoral desde la oposición. Somos la mayor fuerza del centro derecha en Avilés", apuntó el presidente del partido y próximo concejal, Pedro de Rueda. El diputado autonómico en funciones incidió en que el PP hará una "oposición constructiva y responsable, siempre al lado de los ciudadanos". "El no por el no se lo dejamos a otros. Colaboraremos y manifestaremos nuestra opinión sobre las cuestiones que no están en nuestro programa", dijo.

La conclusión es la misma que en la noche electoral: la contención de la formación naranja (se quedó a 500 votos del PP) ha permitido salvar los muebles y poco más.