El Gobierno no habilita la fábrica avilesina de Alcoa para la subasta eléctrica

La fábrica que la multinacional Alcoa tiene en Avilés, finalmente, no participará en la subasta eléctrica para el próximo semestre. No lo hará porque el Gobierno no la habilitado y no lo ha hecho porque no ha producido en estos últimos seis meses y porque no estará en disposición de interrumpir su consumo en los próximos seis meses, aun en el supuesto de que contase con un nuevo propietario.

Esta negativa se comunicó a los trabajadores esta semana. Los trabajadores acusaron al Gobierno de "mentir". Y es que, en el acuerdo alcanzado en enero, se señalaba que la fábrica de Avilés, a pesar de haber apagado las series electrolíticas, iba a poder participar en la puja de la interrumpibilidad.

El Ministerio de Industria señaló entonces que la subasta de seis meses no era imprescindible puesto que los trabajos de reindustrialización, es decir, la vuelta a la normalidad, conllevaría tantos meses como duración tiene prevista la subasta (entre el 1 de julio y el 31 de diciembre).

La multinacional estadounidense Alcoa anunció en enero que iba a prestar servicio como consecuencia del despido colectivo acordado con los trabajadores, pese a ello, solicitaron autorización para participar en el proceso de habilitación para el siguiente periodo. Esta semana, la empresa anunció que en caso de que el Gobierno abriese la posibilidad a Avilés de sumarse a la subasta, se lo iban a pensar.

Alcoa, en todo caso, sólo va a participar en la puja con su fábrica de San Ciprián, en Lugo. Avilés y La Coruña se quedan fuera. Los trabajadores temen que esto sea la puntilla para las pretensiones de los seis candidatos a hacerse con el control de las plantas alumineras.

El Gobierno argumenta que las condiciones de interrumpibilidad de energía eléctrica -que permite obtener un precio en condiciones ventajosas a cambio de que sus proveedores puedan suspender temporalmente el suministro en caso de necesidad- están sujetas a una orden de 2013. Dicha norma establece que si un consumidor solicita no continuar prestando el servicio durante un periodo de entrega, ese desistimiento conllevará la imposibilidad del proveedor de ser prestador del servicio durante el período de entrega siguiente.