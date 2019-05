El alcalde en funciones, Iván Fernández, pasará hoy por seguda vez por quirófano para operarse del codo por una lesión que sufrió el pasado noviembre al caerse de la bicicleta, una de sus aficiones más conocidas. "Tras seis meses observando la evolución, la cosa no va bien, el brazo no ha recuperado la movilidad, la mano y algunos dedos no tienen la sensibilidad que tienen que tener y el nervio cubital sigue dañado", explicó Fernández en sus redes sociales.