La plantilla de Alcoa acusa al Gobierno de "mentir" sobre la puja eléctrica

Los trabajadores de Alcoa se sienten estafados: en periodo preelectoral habían recibido con cierto alivio la promesa de que la fábrica de Avilés iba a poder participar en la subasta de interrumpibilidad para el segundo semestre. Se lo creyeron. La decepción llegó este lunes: el Ministerio de Transición Ecológica publicó las bases de la puja eléctrica y el martes supieron que la fábrica de San Balandrán aún no había sido habilitada.

La delegación de Gobierno en Asturias emitió ayer una nota en la que deja todo claro: ni Avilés, ni La Coruña participarán en la subasta. "¿Por qué el Gobierno desmintió a Red Eléctrica cuando ésta dijo que no íbamos a participar?", se pregunta indignado José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés.

El caso es que -mentiras o no aparte- la planta de San Balandrán no va a poder jugar la carta de la rebaja de la tarifa de la energía porque no ha producido en estos últimos seis meses y porque, presumiblemente, no estará en disposición de interrumpir su consumo en los próximos seis meses, aun en el supuesto de que contase con un nuevo propietario (que debería tomar los mandos de la planta el 1 de julio): la vuelta a la normalidad en las instalaciones llevará, al menos, dos meses (si es que el nuevo empresario quiere producir al 66 por ciento, que es como estaba antes del 31 de diciembre).

La multinacional estadounidense Alcoa anunció en enero que iba a dejar de prestar servicio como consecuencia del despido colectivo acordado con los trabajadores; pese a ello, solicitaron autorización para participar en el proceso de habilitación para el siguiente periodo. Esta semana, la empresa anunció que en caso de que el Gobierno abriese la posibilidad a Avilés de sumarse a la subasta, se lo iban a pensar. No hará falta. Alcoa, en todo caso, sólo va a participar en la puja con su fábrica de San Ciprián, en Lugo. Avilés y La Coruña se quedan fuera. Los trabajadores temen que esto sea la puntilla para las pretensiones de los seis candidatos a hacerse con el control de las plantas alumineras. Tras el fracaso de la convocatoria de la subasta eléctrica, todos los ojos están puestos en el Estatuto de la Electrointensivas, que quedó a medio hacer por las elecciones.