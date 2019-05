Artes y Oficios recompensa a dos alumnas brillantes

Conchita González Suárez y Mila Suárez Castaño recibieron ayer los premios extraordinarios de la Escuela de Artes y Oficios. La primera recibió el premio en la categoría de oficios por una cortina hecha a base de bordados de tul y la segunda obtuvo el galardón de disciplinas artísticas por un óleo titulado "La entrega del maestro" y que retrata a su profesor de pintura, Amado Hevia, "Favila". Con este acto, el director de la Escuela de Artes y Oficios, Alberto Huskin, despidió el curso. Eso sí, la exposición de trabajos del alumnado podrá verse hasta el próximo día 6 de junio hasta las 20.15 horas.

La ganadora en la categoría de oficios, Conchita González Suárez, acude a clases de encaje de blonda desde hace tres años. Su amiga María Luisa Cano le animó a inscribirse en Artes y Oficios porque además de aprender "lo pasaría bien". Así fue.

Desde el principio recibió clases de Covadonga Álvarez y aprendió las nociones básicas del bordado, y con más labor consiguió realizó una cortina de tul que le llevó dos años de trabajo "que han merecido la pena". "En casa hice ganchillo, vainica y punto de cruz, pero nunca había bordado. Cuando me dieron el premio no me lo creía", señaló González Suárez.

La segunda premiada, la ovetense Mila Suárez Castaño, comenzó a pintar en 2006 y tras varios parones y volver a usar el pincel, se matriculó en Artes y Oficios en enero de 2014. Desde entonces acude a clases con Favila. "Pinté a Favila porque fue el que me enseñó los secretos de la pintura. Es mi maestro y mi mentor", destaca Suárez Castaño, que para pintar al reconocido artista local utilizó tonos blancos y tierra tratada "para dar así un toque de seriedad y de rigor",

Inicialmente, la alumna ovetense tampoco se creía que ella fuera galardonada con el premio de Artes. "Ahora mismo, todavía no me lo creo", dijo cinco minutos antes de recibir emocionada el diploma de manos de su modelo y también profesor de clase de pintura.