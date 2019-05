David Bowie, también conocido como el "Rey del glam", recibió ayer un particular homenaje a cargo del grupo "El hombre que vendió al mundo", un nombre que responde a una de las canciones más laureadas del artista británico, "The man who sold the world". La banda formada por Domingo Lozano, Lorena de la Fuente, Javi Ramos, Tino Díaz, Israel Sánchez y Juan Barreiro, actuó en el Santacecilia, en la foto.