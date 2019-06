Ganemos Avilés en Común apuesta por la continuidad: "No hemos sabido transmitir"

La candidatura de Covadonga Barroso logró 1.098 votos en las últimas elecciones frente a los 2.215 de cuatro años atrás y se quedó sin concejal. En el último mandato, el representante de Ganemos Avilés en Común en la Corporación fue el médico Agustín Sánchez. Ayer, la formación celebró una larga asamblea que finalizó como comenzó: con una corriente favorable a la continuidad; es decir, Ganemos continuará con su proyecto municipalista en Avilés. Pero será en otro encuentro donde los integrantes debatirán la fórmula que más les interesa para seguir, si como partido, movimiento social o asociación. En el encuentro de ayer participaron treinta personas y todas, salvo cuatro abstenciones, votaron a favor de mantenerse en escena.

Los integrantes de Ganemos Avilés en Común analizaron también por qué perdieron un concejal en las pasadas elecciones. "Básicamente hicimos una autocrítica: hemos trabajado mucho en estos últimos cuatro años, pero no lo hemos sabido transmitir y por eso hay personas que aún hoy desconocen a Ganemos", manifestó Barroso. Añadió al respecto: "Siempre hemos estado en la calle, en los barrios, pero a la gente no le ha llegado y esto es lo que más nos ha perjudicado. Tal vez la causa es que los tiempos de las instituciones no son los tiempos que se manejan en la calle, y hemos estado absorbidos por el trabajo municipal".