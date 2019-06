"El León de Oro" deslumbra en un concurso internacional en Francia

El coro "El León de Oro" no para de cosechar éxitos. El último este fin de semana en un concurso internacional en Tours (Francia), donde se alzó con el premio a mejor pieza renacentista, el de mejor obra de nueva creación y el tercer puesto del programa libre, compartiendo podio con un coro letón y otro indonesio. "Estuvimos años sin competir, pero hemos vuelto. No es cuestión de ganar o perder, es que estos concursos fortalecen mucho al coro, te ponen en una situación de competición a la que no están acostumbrados y lo han hecho de maravilla", explicó el director Marco García.

Los integrantes del coro se encuentran ya en Luanco después de la gran experiencia vivida. Y es que en Tours se enfrentaron a coros de un gran nivel: este concurso forma parte del Gran Premio europeo, que tiene otras cuatro citas en Bulgaria, Eslovenia, Italia y España. Además, es el concurso de coral más importante de Francia. "De momento no tenemos pensado presentarnos a más. Haber sido elegidos entre los ocho que participaron ya es un premio y pasar a la final del domingo entre los cuatro mejores nos encantó, porque pudimos demostrar porque estábamos allí", sentenció el director.

Marco García explicó que había coros "casi profesionales", como el indonesio, pero los suyos no desentonaron. "Los vi fantásticos, cantando en cinco pruebas diferentes junto a coros de un altísimo nivel. Fuimos de menos a más porque el primer día, con el cansancio del viaje, no fue fácil cantar, pero el sábado en la iglesia de Tours para la parte renacentista estuvieron magistrales y de vuelta al teatro en el programa libre, parecido", señaló el director.

Especialmente satisfechos les dejaron los primeros premios: "Los premios me parecen bien, pero no es el objetivo. Sin embargo, ganar en la categoría de renacimiento fue una ilusión tremenda porque llevamos años trabajando ese tipo de piezas y que te lo reconozcan en Francia es increíble. En cuanto a la nueva composición, es una pieza muy difícil que compuse con Michael Ostrzyga y en la que el coro participó desde el principio; es un premio a todos".