Vox votará en contra de la investidura de Mariví Monteserín

Los dos concejales electos de Vox votarán en contra de la investidura de Mariví Monteserín en el Pleno del próximo día 15. Así lo anunció la presidenta de la formación avilesina, que reunió ayer al comité local en su sede de Las Meanas. "No vamos a validar cuarenta años de socialismo en Avilés. No somos sectarios en ningún aspecto, haremos una oposición constructiva y apoyaremos todo lo que sea bueno para el municipio. Pero obviamente, por discrepancias ideológicas y de gestión, no podemos avalar otro gobierno socialista", argumentó Arancha Martínez Riola.

El comité local analizó ayer los resultados del pasado 26M. Vox Avilés obtuvo de los mejores resultados del partido en Asturias y del país. Pese al apoyo en las urnas, la formación hizo autocrítica. "Hubo temas que fallaron, como el buzoneo. Aunque hemos perdido votos en términos absolutos en toda España desde las generales, creemos que se debe al hecho de tener dos citas electorales tan seguidas. Eso y el fantasma del voto útil, que siempre rodea a Vox, nos ha restado afluencia", añadió Martínez Riola, que es también la secretaria del partido en Asturias.

En la reunión de ayer también se reorganizó el comité local que dirige Arancha Martínez Riola. Integran su equipo Juan Manuel Hernández, José Gerardo González García y Emilio Pérez Sánchez. Se incorporan Alberto Alonso Peláez y Silvia María González López. Estas altas son por ahora propuestas y están pendientes de ratificación por parte del comité ejecutivo provincial, según aclaran desde la organización.