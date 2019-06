Los vecinos de El Forcón, La Curtia y Miranda alegan contra la finca para la perrera

Las asociaciones de vecinos de "La Llosa", de El Forcón y La Curtia, y de Miranda (Avilés), presentaron ayer en el Ayuntamiento de Castrillón alegaciones contra la instalación del futuro albergue de animales en una finca de La Curtia. Sostienen que el terreno no cumple con los requisitos de las bases de adjudicación del proyecto.

Los vecinos indican en el escrito que el certificado urbanístico municipal que dice que es compatible con el uso de albergue de animales "no se ajusta a derecho". "En el certificado aportado por el Ayuntamiento de Castrillón se recoge como condiciones generales que esa instalación guardará como mínimo 100 metros de distancia a cualquier vivienda incluida la propia explotación. La perrera que se pretende construir no cumple esa distancia pues hay una vivienda a 20 metros y, otra vivienda y nave a 48 metros".

Los afectados afirman que el ordenamiento urbanístico de Castrillón incluye la finca como suelo no urbanizable de interés agrícola y "no prevé la instalación de una perrera como uso permitido o autorizable". Asimismo, los vecinos dicen que la finca también incumple las base de que debe disponer de agua y alcantarillado o la posibilidad de tenerla. "No tiene agua y alcantarillado", dicen.