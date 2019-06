CSI ve "indicios claros" de que la fábrica de Saint Gobain de Avilés corre peligro

La sección sindical de CSI en Saint-Gobain, por el momento, fuera del comité de empresa, ve "indicios claros" de que la planta avilesina está en peligro. Y los ve pese a que la multinacional y el Principado los niega y también las centrales sindicales mayoritarias: Comisiones Obreras y SOMA-UGT.

"La empresa dice que la fabrica no esta en peligro, pero no dice nada de las actividades que la integran, que a efectos prácticos, cada una de ellas es una fábrica autónoma. No es la primera actividad que desaparece en Avilés, ¿quién se acuerda ya del CIDA? No podemos olvidar tampoco el resto de cierres acontecidos en los últimos veinte años: Renedo, Vetrotex, Verallia, La Almunia, Azca oficinas, Hortaleza, La Veneciana...", indicó ayer este sindicato, pese a los constantes desmentidos.