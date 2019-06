Las yeguas de la granja acusada de maltrato, al parque de Redes

Las dos yeguas que la Fundación Anadel sacó de la granja de La Menudera, en Cancienes, denunciada por un presunto delito de maltrato animal, no han podido tener un destino más feliz. Ambas percheronas de pelaje oscuro se encuentran ahora en el parque natural de Redes, junto a otros seis caballos que están en recuperación custodiados por la empresa de turismo ecuestre "Cabalgando sueños". "Llegaron en bastante buen estado, aunque estaban muy esquivas. Ahora ya no, no solo son cariñosas, sino que a veces se creen gatitos y con el tamaño que tienen... Espero que el dueño también se encuentre bien", comenta Héctor Calderón, una de las personas que se encarga de su cuidado.

El Ayuntamiento recibió hace unos meses la orden judicial para sacar los animales de la granja, en la que ya se habían rescatado varios perros y aves, y cuyas vacas, que eran una prueba del proceso judicial contra el dueño, desaparecieron, probablemente vendidas. Las yeguas tardaron un poco más en salir, pero ya tienen nuevo destino. "También conseguimos echar mano a una de las perras que escapaban, pero todavía queda otra allí", explican desde Anadel. En paralelo, servicios sociales está trabajando con el dueño de la finca.

A Héctor Calderon no le gusta hacer publicidad de esta parte paralela a su negocio. "Somos amantes de los caballos y lógicamente queremos aportar nuestro granito de arena para ayudar a estos animales", sostiene el empresario, que afirma que el cuidado de sus animales de rutas es parecido: "Somos una empresa pequeña que nació con la idea de hacer las cosas diferentes. Muchas veces soltamos a nuestros caballos con los que están en recuperación y es una delicia verlos disfrutar".

El proceso judicial contra el dueño de la finca de La Menudera sigue actualmente en proceso de instrucción, a la espera de fijar un juicio.