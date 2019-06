La oposición, sobre el arranque del colector: "Es necesario, pero llega tarde"

"Es una obra muy necesaria, pero que llega tarde y mal". Así valora la oposición el anuncio de que el colector industrial de la ría ha superado satisfactoriamente la fase de pruebas y que comenzará a funcionar a pleno rendimiento y explotado por el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) este verano, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Pese a ello, todos los grupos municipales, así como la Autoridad Portuaria y la Cámara de Comercio, coinciden en que la puesta en servicio de esta infraestructura es "clave y vital" para culminar la recuperación de la ría avilesinaque comenzó hace años.

"Hasta que no lo veamos, no lo creeremos", recelan en Cambia Avilés, que será la principal fuerza en la oposición de la nueva Corporación municipal avilesina. "Éste no sería ni el primer, ni el segundo, ni el tercer retraso en la puesta en servicio del colector, así que hay que tomar el anuncio con cautela", advierte Llarina González, futura edil de la coalición, quien tilda de "escándalo" estas demoras, que achaca "a una mala gestión política". "Llevamos dos décadas esperando por el colector", critica la actualmente concejal en funciones de IU, sobre una infraestructura que, eso sí, entiende "fundamental para la ría".

En una línea muy similar se mueve el Partido Popular, que culpa de las demoras en el proyecto "a los gobiernos central, regional y municipal, en manos del PSOE, que fueron quienes desarrollaron y tuvieron atascada esta infraestructura". "Aunque es una buena noticia y el colector es necesario y muy importante, llega bastante tarde", señala la futura concejal del PP y candidata a la Alcaldía en las últimas elecciones, Esther Llamazares.

Casi idénticas palabras pronuncia la portavoz en funciones de Ciudadanos, que repetirá como concejala de la formación naranja en la próxima Corporación, Carmen Pérez Soberón. "Es una obra que ha padecido malos diseños, sobrecostes... Se ha hecho bajo esa máxima tan española del 'tira que libras' y por eso ha salida tan mal", censura la edil, que confía en que esta red no sufra más problemas. "Esperamos que funcionen a la perfección las tres principales piezas del saneamiento: las de ambas márgenes de la ría y la depuradora de Maqua. Será muy importante para la ría", afirma Pérez Soberón.

Para el Luis Ramón Fernández Huerga, portavoz municipal en funciones del PSOE y que será diputado en la Junta General, éste es un anuncio "que cierra un proceso muy largo y ampliamente esperado". "Aunque menos vistoso es, junto a la retirada de lodos, uno de los hitos en la recuperación de la ría", describe el todavía concejal.

La misma trascendencia le otorga Santiago Rodríguez Vega, presidente de la Autoridad Portuaria, quien ve en la puesta en servicio del colector industrial "un paso importantísimo para recuperar la ría". "Es una obra que se ha prolongado durante muchos años y estamos contentos de que las pruebas que se han venido haciendo en su funcionamiento sean positivas. Va a ser fundamental. Aunque ahora hay vertidos al estuario totalmente controlados y tratados, creemos clave que todas las aguas de la industria vayan al emisario submarino y de ahí al mar", explica el exalcalde avilesino.

También hace un balance positivo de la puesta en marcha de la tubería kilométrica, el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Luis Noguera. "Es una inversión muy importante que lleva muchos años de retraso. Su funcionamiento será clave para mejorar la calidad medioambiental de la ría y de la comarca", destaca.