El "no" al nuevo plan docente en el Virgen de las Mareas alarma al centro

La directora del colegio Virgen de las Mareas, Nadia Rozada, dice vivir en una incertidumbre constante sobre el futuro del centro de Jardín de Cantos en el que estudian 34 niños. A esa situación se ha sumado otro revés, la asociación "Renovación pedagógica asturiana" (Arpa) no desarrollará su proyecto de educación Montesori en el centro con el fin de atraer a más familias. "Esa circunstancia reduce al mínimo las posibilidades de reflotar el centro", apuntó Rozada, que solo puede asegurar que los alumnos permanecerán en el centro "un curso más".

"Del resto no sé nada, nos dicen que, en el curso 2020-2021, el centro se trasladará a la guardería de Jardín de Cantos, pero no hay espacio", señala la directora, que cuenta con el apoyo de las familias de alumnos. "Todas quieren mantener el centro abierto, no quieren que el colegio cierre", señala. La Escuela del Deporte trasladará el próximo curso su sede al colegio, que será compartido con los pequeños.