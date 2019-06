Detienen a un conductor ebrio, sin carné actualizado y sin ITV en el vehículo

Agentes de la Policía Nacional de Avilés han detenido esta madrugada a un hombre de Avilés y de 37 años por circular bajo los efectos de bebidas alcohólicas. R. C. P. circulaba por la AS-238, a la altura del Parque Empresarial Principado de Asturias. El conductor fue denunciado, además, por no haber realizado el curso de reeducación vial después de haber cumplido una pena de privación del permiso de conducir inferior a dos años y por no haber presentado el vehículo a la inspección técnica en el plazo debido. A eso de las cinco de la madrugada, los agentes de la Policía Local de la ciudad han detenido, en otro orden de cosas, a C. G. J., de 21 años y natural de Avilés, por conducir sin haber obtenido nunca un permiso de conducir. Circulaba por Llano Ponte.

A las 02:24 horas agentes de Policía Nacional de Avilés detienen por un delito contra la Seguridad Vial a R.C.P., vecino de Avilés, 37 años al ser sorprendido en la AS-238 a la altura del Parque Empresarial Principado de Asturias bajo los efectos de bebidas alcohólicas., (0,78 y 0,80 mg/l). Además el conductor fue denunciado por no haber realizado curso de reeducación vial después de haber cumplido una pena de privación de permiso de conducir inferior a dos años y por no haber presentado el vehículo a la inspección técnica en el plazo debido. Además la conductora fue denunciada por circular con el vehículo sin tener concertado el seguro obligatorio, motivo por el cual fue inmovilizado en el depósito de vehículos.

Entre las 00:15 y las 02:00 horas se establecieron dos puntos de verificación de alcohol y drogas en distintos puntos de la villa, siendo denunciados dos conductores en vía administrativa por conducir con una tasa del alcohol superior a la reglamentaria, sin superar los 0,60 mg/l.