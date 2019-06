Devoción y atracón por La Luz

San Jorge de Heres va de fiesta en fiesta. Después de celebrar San Isidro en mayo, ayer 260 vecinos de la localidad gozoniega y alrededores se reunieron en torno a la Virgen de La Luz en una nueva romería. En agosto, tocarán las sacramentales. "No nos perdemos una", bromeaba el presidente de la asociación de festejos, Antonio Viña, mientras preparaba ayer 85 raciones de paella. "Aquí manda la tradición y la mayoría de los comensales traen su propia comida, como se hizo siempre. Nosotros lo que hacemos es poner la carpa para asegurar el tiempo y ayudar con más comida y bebida. Todo lo que recaudemos va a parar a las fiestas sacramentales", explicaba el líder vecinal.

Tras la misa y la procesión de la Virgen de La Luz, todos se desplazaron a esa carpa donde ya estaban colocadas las mesas. "Yo vengo todos los años. ¿Cómo voy a faltar si vivo en la casa de ahí al lado? Lo mejor es que soy siempre la última en irme", contaba Maruja Pesgana, que a sus 85 años se mostraba dispuesta a celebrar hasta bien entrada la noche.

A unos metros de ella, se encontraba una familia de Bañugues. "No es nuestra fiesta pero como si lo fuera, siempre lo pasamos muy bien", señalaba María Luisa González. Sus nietos estaban deseando que terminara la comida para irse a jugar. "No me la he perdido nunca, me dice mi madre que desde bebé. Me lo paso muy bien y conozco muchos amigos", sentenciaba Jorge González, de ocho años. "Yo también me lo paso bien", añadía su hermana Inés, de cinco años.

Como también manda la tradición, recuperada hace cinco años, los comensales degustaron la leche presa, que donan las ganaderías de la zona.